DU के 12 कॉलेजों को मिला 108 करोड़ रूपये का फंड, देखें कॉलेजों की पूरी लिस्ट

Delhi University: दिल्ली सरकार ने अपने अधीन आने वाले 12 पूर्ण रूप से फंडेड कॉलेजों को राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 की तीसरी किश्त के रूप में 108 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी कर दी है। इस राशि से कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन के साथ-साथ रखरखाव और पूंजीगत खर्च से जुड़ी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक तीन किश्तों में कुल 325 करोड़ रुपये की राशि इन कॉलेजों को दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान को धन की कमी का सामना न करना पड़े।
सरकार की इस किश्त का लाभ 12 कॉलेजों को मिलेगा। जिसमें आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, अदिति महाविद्यालय, बी.आर. अंबेडकर कॉलेज, भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज, भगिनी निवेदिता कॉलेज, दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज, इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, केशव महाविद्यालय, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज और शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस शामिल है।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि इस अनुदान राशि को मुख्यमंत्री द्वारा इन कॉलेजों के लिए “दिवाली उपहार” कहा जा सकता है, क्योंकि इससे शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों, तीनों वर्गों को सीधा लाभ मिलेगा। मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि इन 12 कॉलेजों में भवनों के रखरखाव, बिजली-पानी की सुविधाओं और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए अतिरिक्त 24 करोड़ रुपये की राशि भी जारी की गई है। यह पैसा कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर और मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपयोग की जाएगी।
