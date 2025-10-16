DU के 12 कॉलेजों को मिला 108 करोड़ रूपये का फंड, देखें कॉलेजों की पूरी लिस्ट

Delhi University: दिल्ली सरकार ने अपने अधीन आने वाले 12 पूर्ण रूप से फंडेड कॉलेजों को राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 की तीसरी किश्त के रूप में 108 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी कर दी है। इस राशि से कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन के साथ-साथ रखरखाव और पूंजीगत खर्च से जुड़ी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक तीन किश्तों में कुल 325 करोड़ रुपये की राशि इन कॉलेजों को दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान को धन की कमी का सामना न करना पड़े।