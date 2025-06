AAT Exam Registration 2025: आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट 2025 आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

How to Register For AAT Exam: ऐसे करें AAT 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाएं। वहां होमपेज पर दिख रहे AAT 2025 Registration लिंक पर क्लिक करें। अपनी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि विवरण भरकर रजिस्ट्रेशन करें।

पूरा आवेदन फॉर्म ध्यान से भरें और सबमिट करें। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 2 जून सुबह 10 बजे से शुरू होकर 3 जून शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इसलिए इच्छुक उम्मीदवार समय रहते आवेदन कर लें।

AAT परीक्षा की महत्वपूर्ण जानकारी परीक्षा का आयोजन 5 जून 2025 को किया जाएगा। परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। यह परीक्षा पेन-पेपर मोड में आयोजित की जाएगी।

AAT परीक्षा क्यों जरूरी है? यह परीक्षा उन छात्रों के लिए जरूरी है जो आर्किटेक्चर की पढ़ाई करना चाहते हैं। इस परीक्षा के जरिए आईआईटी बीएचयू, आईआईटी खड़गपुर, और आईआईटी रुड़की में बी. आर्क (B.Arch) कोर्स में दाखिला मिलता है। इसलिए जेईई मेन्स 2025 के पेपर 2 में सफल होने वाले उम्मीदवारों के लिए यह परीक्षा एक महत्वपूर्ण कदम है। ध्यान रखें कि AAT के लिए अलग से एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। कैंडिडेट्स अपने जेईई एडवांस्ड एडमिट कार्ड के साथ परीक्षा केंद्र पर जाएं।यह परीक्षा उन छात्रों के लिए जरूरी है जो आर्किटेक्चर की पढ़ाई करना चाहते हैं। इस परीक्षा के जरिए आईआईटी बीएचयू, आईआईटी खड़गपुर, और आईआईटी रुड़की में बी. आर्क (B.Arch) कोर्स में दाखिला मिलता है। इसलिए जेईई मेन्स 2025 के पेपर 2 में सफल होने वाले उम्मीदवारों के लिए यह परीक्षा एक महत्वपूर्ण कदम है।