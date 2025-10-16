जज पर जूता फेंकने वाले वकील पर एक्शन, जानिए और किन गलतियों पर सुप्रीम कोर्ट में वकीलों पर होता है एक्शन



यह मामला तक शुरू होता है जब खजुराहो के जावरी मंदिर में क्षतिग्रस्त भगवान विष्णु की मूर्ति के पुनर्निर्माण की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। इस मामले में सुनवाई के दौरान CJI गवई ने इसे पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बताया था। उन्होंने कहा था कि जाकर खुद भगवान से कहो कि कुछ करो। अगर तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, तो प्रार्थना करो और ध्यान लगाओ। जिसके बाद राकेश किशोर ने इसे अपनी आस्था का अपमान माना था और उसके बदले में कार्यवाही के दौरान CJI पर जूता फेंक दिया था।