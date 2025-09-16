AFCAT 2 Result 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें रिजल्ट

AFCAT 2 Result 2025 को लेकर अहम अपडेट आ गया है। भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) ने एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट AFCAT-2 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठे थे वे, आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपनी लॉगिन डिटेल्स की मदद से ऑफिशियल पोर्टल afcat.cdac.in पर रिजल्ट देख सकते हैं।
यह परीक्षा 23, 24 और 25 अगस्त 2025 को आयोजित हुई थी। अब परिणाम जारी होने के बाद सफल उम्मीदवारों को अगले चरण यानी एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड (AFSB) इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन इंटरव्यू और मेडिकल प्रक्रिया पूरी करने के बाद किया जाएगा। इस भर्ती के माध्यम से ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल) ब्रांच में कुल 284 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए AFCAT 2 Result 2025 लिंक पर क्लिक करें।
इसके बाद ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
लॉगिन करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
अब आप इसे डाउनलोड कर प्रिंट भी निकाल सकते हैं।