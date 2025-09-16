Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

AFCAT 2 Result 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें रिजल्ट

AFCAT 2 Result 2025: यह परीक्षा 23, 24 और 25 अगस्त 2025 को आयोजित हुई थी। अब परिणाम जारी होने के बाद सफल उम्मीदवारों को अगले चरण यानी एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड (AFSB) इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

भारत

Anurag Animesh

Sep 16, 2025

AFCAT 2 Result 2025
AFCAT 2 Result 2025(Image-Freepik)

AFCAT 2 Result 2025 को लेकर अहम अपडेट आ गया है। भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) ने एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट AFCAT-2 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठे थे वे, आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपनी लॉगिन डिटेल्स की मदद से ऑफिशियल पोर्टल afcat.cdac.in पर रिजल्ट देख सकते हैं।

AFCAT 2 2025: इन तारीखों पर हुई थी परीक्षा


यह परीक्षा 23, 24 और 25 अगस्त 2025 को आयोजित हुई थी। अब परिणाम जारी होने के बाद सफल उम्मीदवारों को अगले चरण यानी एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड (AFSB) इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन इंटरव्यू और मेडिकल प्रक्रिया पूरी करने के बाद किया जाएगा। इस भर्ती के माध्यम से ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल) ब्रांच में कुल 284 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

ये भी पढ़ें

Jharkhand Home Guard Vacancy 2025: 7 वीं-10वीं पास के लिए झारखंड होमगार्ड वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी, ऐसे कर पाएंगे अप्लाई
शिक्षा
Jharkhand Home Guard Vacancy 2025

AFCAT 2 Result 2025: ऐसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट

रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए AFCAT 2 Result 2025 लिंक पर क्लिक करें।
इसके बाद ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
लॉगिन करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
अब आप इसे डाउनलोड कर प्रिंट भी निकाल सकते हैं।

AFCAT 2 Result 2025

ये भी पढ़ें

Cheapest Engineering Colleges in India: कम फीस में बीटेक करने के लिए इन कॉलेजों का कर सकते हैं चुनाव, देखें लिस्ट
शिक्षा
Cheapest Engineering Colleges in India

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

16 Sept 2025 07:54 pm

Hindi News / Education News / AFCAT 2 Result 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें रिजल्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.