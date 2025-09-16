AFCAT 2 Result 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें रिजल्ट

AFCAT 2 Result 2025 को लेकर अहम अपडेट आ गया है। भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) ने एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट AFCAT-2 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठे थे वे, आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपनी लॉगिन डिटेल्स की मदद से ऑफिशियल पोर्टल afcat.cdac.in पर रिजल्ट देख सकते हैं।