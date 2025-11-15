AIIMS CRE 2025: एम्स में 1300 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, जान लें योग्यता सहित अन्य जरुरी डिटेल्स

AIIMS Vacancy
AIIMS CRE 2025 को लेकर नया अपडेट आ गया है। All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) ने एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम टेस्ट-4 (AIIMS CRE-4) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से देशभर के विभिन्न एम्स संस्थानों और कई बड़े अस्पतालों में नॉन-फैकल्टी ग्रुप-B और ग्रुप-C के 1300 से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार aiimsexams.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की शुरुआत 14 नवंबर 2024 से हो चुकी है और अंतिम तारीख 2 दिसंबर 2025 तय की गई है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 22 से 24 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी।
भर्ती में असिस्टेंट डाइटीशियन, डाइटीशियन, वार्डन, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, एलडीसी, यूडीसी, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर समेत कई प्रशासनिक पद शामिल हैं। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर (सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल), असिस्टेंट इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन, वायरमैन, टेक्निकल असिस्टेंट (ईएनटी), ओटी/एनेस्थीसिया/ऑपरेशन थिएटर टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, स्टोर कीपर, कैशियर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, सीएसएसएसडी टेक्निशियन, लिफ्ट ऑपरेटर, मॉर्चुअरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी इंफो असिस्टेंट, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, कोडिंग क्लर्क, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर स्टेनो, निजी सचिव, मेडिकल सोशल वर्कर, सिक्योरिटी ऑफिसर, फायर ऑफिसर, एम्ब्रायोलॉजिस्ट, फायर टेक्निशियन, ड्राइवर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और मल्टी पर्पस वर्कर जैसे पद भी भर्ती में शामिल हैं। साथ ही सैनिटरी इंस्पेक्टर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, योगा इंस्ट्रक्टर, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, प्रोग्रामर, टेलर ग्रेड-3, लॉन्ड्री मैकेनिक, जूनियर इंजीनियर सेफ्टी, पीएसीएस एडमिनिस्ट्रेटर, रिसर्च असिस्टेंट, मेडिकल फोटोग्राफर और आर्टिस्ट जैसे कई टेक्निकल पदों पर भी आवेदन मांगे गए हैं।
आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य और ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 3000 रुपये जमा करने होंगे, जबकि एससी, एसटी व ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए शुल्क 2400 रुपये रखा गया है।
परीक्षा 90 मिनट की कंप्यूटर आधारित होगी, जिसमें कुल 100 मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा 400 अंकों की होगी और प्रत्येक सही उत्तर के लिए चार अंक मिलेंगे, जबकि गलत उत्तर पर एक चौथाई अंक काटा जाएगा। सामान्य ज्ञान, बुनियादी योग्यता और कंप्यूटर ज्ञान से जुड़े 20 प्रश्न तथा संबंधित पद के डोमेन से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 40%, ओबीसी के लिए 35% तथा एससी-एसटी उम्मीदवारों के लिए 30% निर्धारित हैं। पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 30% तय किए गए हैं।
