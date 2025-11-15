AIIMS CRE 2025: एम्स में 1300 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, जान लें योग्यता सहित अन्य जरुरी डिटेल्स



भर्ती में असिस्टेंट डाइटीशियन, डाइटीशियन, वार्डन, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, एलडीसी, यूडीसी, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर समेत कई प्रशासनिक पद शामिल हैं। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर (सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल), असिस्टेंट इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन, वायरमैन, टेक्निकल असिस्टेंट (ईएनटी), ओटी/एनेस्थीसिया/ऑपरेशन थिएटर टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, स्टोर कीपर, कैशियर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, सीएसएसएसडी टेक्निशियन, लिफ्ट ऑपरेटर, मॉर्चुअरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी इंफो असिस्टेंट, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, कोडिंग क्लर्क, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर स्टेनो, निजी सचिव, मेडिकल सोशल वर्कर, सिक्योरिटी ऑफिसर, फायर ऑफिसर, एम्ब्रायोलॉजिस्ट, फायर टेक्निशियन, ड्राइवर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और मल्टी पर्पस वर्कर जैसे पद भी भर्ती में शामिल हैं। साथ ही सैनिटरी इंस्पेक्टर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, योगा इंस्ट्रक्टर, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, प्रोग्रामर, टेलर ग्रेड-3, लॉन्ड्री मैकेनिक, जूनियर इंजीनियर सेफ्टी, पीएसीएस एडमिनिस्ट्रेटर, रिसर्च असिस्टेंट, मेडिकल फोटोग्राफर और आर्टिस्ट जैसे कई टेक्निकल पदों पर भी आवेदन मांगे गए हैं।