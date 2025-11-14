Patrika LogoSwitch to English

Doctor Vacancy: डॉक्टर के 280 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, इस डिग्री वालों को मिलेगी प्राथमिकता

डॉक्टर के पद के लिए कुल 287 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 10 दिसंबर 2025 तय की गई है। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए खबर में दिए गए नोटिफिकेशन को देखा जा सकता है।

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 14, 2025

Doctor Vacancy

Doctor Vacancy(Image-Freepik)

Doctor Recruitment: उत्तराखंड में लंबे समय से खाली चल रहे डॉक्टरों के पदों को भरने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी पहल की है। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने गुरुवार से 287 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के अनुसार, कुल पदों में से 231 नियमित भर्ती और 56 बैकलॉग के तहत भरे जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स इन पदों पर नियुक्ति होने के बाद राज्य में एमबीबीएस डॉक्टरों की कमी काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 10 दिसंबर 2025 तय की गई है।

Doctor Vacancy: इतने सीटों पर होनी है भर्ती


इस भर्ती के माध्यम से कुल 287 डॉक्टरों की नियुक्ति की जानी है। जिसमें सामान्य वर्ग के 14, एससी के 70, एसटी के 11,ओबीसी के 38 और ईडब्ल्यूएस के 27 सीट शामिल हैं। इस भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखा जा सकता है।

Doctor Vacancy In Uttarakhand: पीएचसी-सीएचसी में टेक्नीशियन तैनाती की तैयारी


विभाग में टेक्नीशियन भाग को मजबूत बनाने की दिशा में गंभीरता से काम शुरू हो चुका है। अभी तक टेक्नीशियन के पद केवल बड़े अस्पतालों में उपलब्ध हैं, जिससे मरीजों को जांच के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार ने निर्णय लिया है कि छोटे अस्पतालों, पीएचसी और सीएचसी में भी टेक्नीशियन तैनात किए जाएं, ताकि स्थानीय स्तर पर ही जांच की सुविधा मिले और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बन सकें।

Doctor Vacancy: पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात होंगे सेना के रिटायर डॉक्टर


राज्य के पहाड़ी इलाकों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए सरकार एक नया मॉडल लागू करने जा रही है। इसके तहत सेना से रिटायर डॉक्टरों को राज्य के अस्पतालों में नियुक्त किया जाएगा। मंत्री ने अधिकारियों को इसके लिए डिटेल योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।

Published on:

14 Nov 2025 11:30 am

Hindi News / Education News / Doctor Vacancy: डॉक्टर के 280 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, इस डिग्री वालों को मिलेगी प्राथमिकता

