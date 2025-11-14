Doctor Vacancy: डॉक्टर के 280 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, इस डिग्री वालों को मिलेगी प्राथमिकता

Doctor Recruitment: उत्तराखंड में लंबे समय से खाली चल रहे डॉक्टरों के पदों को भरने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी पहल की है। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने गुरुवार से 287 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के अनुसार, कुल पदों में से 231 नियमित भर्ती और 56 बैकलॉग के तहत भरे जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स इन पदों पर नियुक्ति होने के बाद राज्य में एमबीबीएस डॉक्टरों की कमी काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 10 दिसंबर 2025 तय की गई है।