AIIMS में असिस्टेंट प्रोफेसर के 100 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, एक लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी, जानें योग्यता सहित अन्य जरुरी डिटेल्स

AIIMS Vacancy 2025: देश के सबसे बड़े अस्पताल AIIMS में नौकरी का बढ़िया मौका सामने आया है। All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), जोधपुर ने असिस्टेंट प्रोफेसर (ग्रुप-ए) पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए उम्मीदवार संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट aiimsjodhpur.edu.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 26 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तारीख 24 सितम्बर 2025 तय की गई है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 109 पदों को भरा जाएगा। आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।