AIIMS में असिस्टेंट प्रोफेसर के 100 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, एक लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी, जानें योग्यता सहित अन्य जरुरी डिटेल्स

AIIMS Vacancy 2025: देश के सबसे बड़े अस्पताल AIIMS में नौकरी का बढ़िया मौका सामने आया है। All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), जोधपुर ने असिस्टेंट प्रोफेसर (ग्रुप-ए) पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए उम्मीदवार संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट aiimsjodhpur.edu.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 26 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तारीख 24 सितम्बर 2025 तय की गई है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 109 पदों को भरा जाएगा। आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।
इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता के रूप में उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस या एमडी की डिग्री होना आवश्यक है। आयु सीमा की बात करें तो आवेदन करने वाले की अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। एससी और एसटी उम्मीदवारों को अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी जबकि ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह सीमा तीन वर्ष तक है।
चयन प्रक्रिया केवल इंटरव्यू के आधार पर की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार 1,01,500 रुपये से 1,23,100 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 3000 रुपये निर्धारित किया गया है जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यह शुल्क केवल 200 रुपये है।