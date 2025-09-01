Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

AIIMS में असिस्टेंट प्रोफेसर के 100 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, एक लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी, जानें योग्यता सहित अन्य जरुरी डिटेल्स

AIIMS: इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता के रूप में उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस या एमडी की डिग्री होना आवश्यक है। आयु सीमा की बात करें तो आवेदन करने वाले की अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए।

भारत

Anurag Animesh

Sep 01, 2025

AIIMS Vacancy
AIIMS Vacancy

AIIMS Vacancy 2025: देश के सबसे बड़े अस्पताल AIIMS में नौकरी का बढ़िया मौका सामने आया है। All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), जोधपुर ने असिस्टेंट प्रोफेसर (ग्रुप-ए) पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए उम्मीदवार संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट aiimsjodhpur.edu.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 26 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तारीख 24 सितम्बर 2025 तय की गई है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 109 पदों को भरा जाएगा। आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।

AIIMS: ये होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता


इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता के रूप में उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस या एमडी की डिग्री होना आवश्यक है। आयु सीमा की बात करें तो आवेदन करने वाले की अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमों के अनुसार छूट मिलेगी। एससी और एसटी उम्मीदवारों को अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी जबकि ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह सीमा तीन वर्ष तक है।

AIIMS Vacancy: ऐसे होगा उम्मीदवारों का चयन


चयन प्रक्रिया केवल इंटरव्यू के आधार पर की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार 1,01,500 रुपये से 1,23,100 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 3000 रुपये निर्धारित किया गया है जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यह शुल्क केवल 200 रुपये है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

01 Sept 2025 07:40 pm

Hindi News / Education News / AIIMS में असिस्टेंट प्रोफेसर के 100 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, एक लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी, जानें योग्यता सहित अन्य जरुरी डिटेल्स

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट