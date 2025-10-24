AIIMS Recruitment 2025: एम्स में 150 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, सैलरी भी मिलेगी बढ़िया, जानें डिटेल्स

AIIMS Recruitment 2025(Image-Freepik)
AIIMS में नौकरी करने के इच्छुक युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। All India Institute of Medical Sciences(AIIMS) बठिंडा ने सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट aiimsbathinda.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 21 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और योग्य उम्मीदवार इसमें भाग ले सकते हैं।
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 153 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। एम्स बठिंडा की यह भर्ती एनाटॉमी, कार्डियोलॉजी, कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन, ईएनटी, फोरेंसिक मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूरोलॉजी और पैथोलॉजी सहित कुल 34 विभागों में की जा रही है। भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को देखा जा सकता है।
शैक्षणिक योग्यता के तौर पर आवेदकों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से MD, MS, DNB या MDS की डिग्री होना आवश्यक है। वहीं, अधिकतम आयु सीमा 20 नवंबर 2025 तक 45 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।
आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 1180 रुपये, जबकि एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 590 रुपये का शुल्क देना होगा। दिव्यांग (PWD) उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क पूरी तरह से माफ है। चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-11 के तहत 67,700 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा, उन्हें एनपीए (नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस) और अन्य भत्तों का लाभ भी प्राप्त होगा।
आवेदन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी करनी होगी। पहले उम्मीदवारों को एम्स बठिंडा द्वारा जारी गूगल फॉर्म लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके उसमें आवश्यक डिटेल्स भरने के बाद उसकी हार्डकॉपी स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजनी होगी।भरे हुए आवेदन पत्र को निम्न पते पर भेजना अनिवार्य है, The Recruitment Cell, Administrative Block, Mandi Dabwali Road, AIIMS Bathinda - 151001, Punjab, आवेदन भेजने की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2025 है। इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
