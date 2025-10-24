AIIMS Recruitment 2025: एम्स में 150 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, सैलरी भी मिलेगी बढ़िया, जानें डिटेल्स



आवेदन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी करनी होगी। पहले उम्मीदवारों को एम्स बठिंडा द्वारा जारी गूगल फॉर्म लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके उसमें आवश्यक डिटेल्स भरने के बाद उसकी हार्डकॉपी स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजनी होगी।भरे हुए आवेदन पत्र को निम्न पते पर भेजना अनिवार्य है, The Recruitment Cell, Administrative Block, Mandi Dabwali Road, AIIMS Bathinda - 151001, Punjab, आवेदन भेजने की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2025 है। इसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।