AIIMS Vacancy 2025: बिना लिखित परीक्षा AIIMS में मिलेगी नौकरी, जान लें कितनी मिलेगी सैलरी

AIIMS Vacancy 2025
AIIMS में युवाओं के लिए नौकरी पाने का बढ़िया मौका सामने आया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) रायबरेली ने सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती की घोषणा की है। खास बात यह है कि इन पदों के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, उम्मीदवारों का चयन सीधे इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इस भर्ती के माध्यम से कई अलग-अलग पदों के लिए भर्ती की जानी है। आवेदन प्रक्रिया 25 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तारीख 12 दिसंबर 2025 तय की गई है।
इस भर्ती के तहत कुल 149 पदों को भरा जाएगा। ये नियुक्तियां एनाटॉमी, एनेस्थीसिया, बायोकेमिस्ट्री, जनरल सर्जरी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, ईएनटी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी सहित कुल 37 विभागों में की जानी हैं। चयनित उम्मीदवारों को लेवल-11 पे स्केल के अंतर्गत 67,700 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा, साथ ही उन्हें अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। इस भर्ती के लिए और डिटेल्स नोटिफिकेशन के माध्यम से देखा जा सकता है।
योग्यता की बात करें तो आवेदकों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से MBBS, BDS, M.Sc, M.D, M.S, MDS, DNB, DM, M.Ch या Ph.D की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही उनका नाम सेंट्रल या स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। इन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रखी गई है, जबकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी।
इंटरव्यू का आयोजन 3 नवंबर, 14 नवंबर और 28 नवंबर 2025 को किया जाएगा। उम्मीदवारों को इंटरव्यू के दिन सुबह 10 बजे रिपोर्ट करना होगा। पहले डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद दोपहर में इंटरव्यू होगा। यह प्रक्रिया एम्स रायबरेली के मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग स्थित एलटी ग्राउंड में आयोजित की जाएगी। इंटरव्यू के दिन उम्मीदवारों को जन्म प्रमाणपत्र, 10वीं की मार्कशीट, संबंधित डिग्री सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) और मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ रखना आवश्यक है।
आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को AIIMS रायबरेली की आधिकारिक वेबसाइट aiimsrbl.edu.in पर जाकर आवेदन फॉर्म का प्रारूप डाउनलोड करना होगा। फॉर्म में अपना नाम, पता, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता और जिस विभाग के लिए आवेदन किया जा रहा है उसकी जानकारी भरनी होगी। पासपोर्ट साइज फोटो लगाकर फॉर्म पूरा करें और सभी आवश्यक डाक्यूमेंट्स की स्वप्रमाणित कॉपी साथ ले जाएं। अगर आवेदन प्रक्रिया या दस्तावेजों से संबंधित कोई समस्या आती है, तो उम्मीदवार recruitment.aiimsrbl@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं या 0535-2704415 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
