AIIMS Vacancy 2025: बिना लिखित परीक्षा AIIMS में मिलेगी नौकरी, जान लें कितनी मिलेगी सैलरी

AIIMS में युवाओं के लिए नौकरी पाने का बढ़िया मौका सामने आया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) रायबरेली ने सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती की घोषणा की है। खास बात यह है कि इन पदों के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, उम्मीदवारों का चयन सीधे इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इस भर्ती के माध्यम से कई अलग-अलग पदों के लिए भर्ती की जानी है। आवेदन प्रक्रिया 25 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तारीख 12 दिसंबर 2025 तय की गई है।