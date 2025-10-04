AIIMS Vacancy 2025: एम्स दिल्ली में कई पदों के लिए निकली भर्ती, 2 लाख से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी

AIIMS Recruitment 2025: भारत के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में नौकरी पाने का बढ़िया मौका सामने आया है। AIIMS Delhi में कई पदों के लिए भर्ती निकली है। यह भर्ती एम्स में फैकल्टी के पदों के लिए किया जाएगा। अलग-अलग डिपार्टमेंट के लिए इस भर्ती के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं और जरुरी योग्यता रखते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in या aiims.edu पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर 2025 से शुरू होने जा रही है। आवेदन की अंतिम तारीख 14 नवंबर 2025 तय किया गया है।