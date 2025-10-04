Patrika LogoSwitch to English

AIIMS Vacancy 2025: एम्स दिल्ली में कई पदों के लिए निकली भर्ती, 2 लाख से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी

AIIMS Bharti: इस भर्ती के माध्यम से कुल 63 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाना है। जिसमें अलग-अलग डिपार्टमेंट जैसे, मेन डिपार्टमेंट, सर्जिकल ब्लॉक, हेमाटोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी, फिजिकल मेडिसिन शामिल है।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 04, 2025

AIIMS Recruitment 2025

AIIMS Recruitment 2025(Image-AIIMS Official)

AIIMS Recruitment 2025: भारत के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में नौकरी पाने का बढ़िया मौका सामने आया है। AIIMS Delhi में कई पदों के लिए भर्ती निकली है। यह भर्ती एम्स में फैकल्टी के पदों के लिए किया जाएगा। अलग-अलग डिपार्टमेंट के लिए इस भर्ती के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं और जरुरी योग्यता रखते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in या aiims.edu पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर 2025 से शुरू होने जा रही है। आवेदन की अंतिम तारीख 14 नवंबर 2025 तय किया गया है।

AIIMS Vacancy 2025: इतने पदों पर होगी भर्ती


इस भर्ती के माध्यम से कुल 63 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाना है। जिसमें अलग-अलग डिपार्टमेंट जैसे, मेन डिपार्टमेंट, सर्जिकल ब्लॉक, हेमाटोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी, फिजिकल मेडिसिन शामिल है। आरक्षित श्रेणियों को जरुरी आरक्षण का लाभ भी दिया जाएगा। इस भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए निचे दिए गए नोटिफिकेशन को देखा जा सकता है।

AIIMS Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा


इन पदों पर भर्ती के लिए जरुरी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अलग-अलग पद और विभाग के अनुसार योग्यता भी अलग-अलग तय किया गया है। कई पदों के लिए पीजी के साथ-साथ जरुरी अनुभव भी मांगा गया है। वहीं आयु सीमा की बात करें अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष तय की गई है। आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में जरुरु छूट दी जाएगी।

AIIMS Delhi Faculty Recruitment: इतना लगेगा आवेदन शुल्क


आवेदन के लिए जनरल और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवार को 3 हजार रुपया आवेदा शुल्क के तौर पर देना होगा। वहीं ews उम्मीदवार को 2400 देना होगा। sc/st उम्मीदवार को भी 2400 रुपया ही आवेदन शुल्क के तौर पर देना होगा। लेकिन इन श्रेणी के उम्मीदवार को इंटरव्यू में शामिल होने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा।

AIIMS Bharti: ऐस होगा उम्मीदवारों का चयन


उम्मीदवारों के चयन की बात करें तो उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। सबसे पहले उम्मीदवारों के आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी। उसमें सेलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा।

Published on:

04 Oct 2025 10:27 am

Hindi News / Education News / AIIMS Vacancy 2025: एम्स दिल्ली में कई पदों के लिए निकली भर्ती, 2 लाख से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी

