APAAR ID: विद्यार्थियों को हवाई यात्रा में मिलेगी छूट, 31 करोड़ छात्रों को मिलेगा लाभ, जानें किसे मिलेगा लाभ

देशभर के छात्रों के लिए जरुरी अपडेट सामने आया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अपार (APAAR) कार्ड धारकों के लिए नई सुविधा शुरू करने की तैयारी कर ली है। अब छात्रों को इस कार्ड के जरिए हवाई किराए में भी छूट मिलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी है कि इस संबंध में एयरलाइंस कंपनियों के भी बातचीत की जा रही है। जो अपने अंतिम चरण में है। इससे पहले की बात करें तो अपार आईडी के माध्यम से छात्रों को रेलवे, बस, लाइब्रेरी, म्यूजियम और सरकारी योजनाओं में कई तरह की रियायतें दी जा रही थीं।
APAAR ID का पूरा नाम Automated Permanent Academic Account Registry है। यह केंद्र सरकार की ‘वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी’ योजना के तहत तैयार की जा रही एक यूनिक छात्र पहचान संख्या है। प्रत्येक छात्र को 12 अंकों की यह यूनिक आईडी दी जाती है, जिसके माध्यम से उसकी शैक्षणिक जानकारी जैसे- अंकों की शीट, सर्टिफिकेट, ट्रांसफर रिकॉर्ड आदि डिजिटल रूप से एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहेंगे। यह कार्ड छात्रों की शैक्षणिक पहचान के साथ-साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं और रियायतों का लाभ दिलाने का भी माध्यम बनता जा रहा है। देशभर में अब तक 31.56 करोड़ से अधिक छात्रों की अपार आईडी बनाई जा चुकी है।
जहां आधार कार्ड व्यक्ति की पहचान और नागरिकता से जुड़ा होता है, वहीं अपार आईडी विशेष रूप से छात्रों की शैक्षणिक पहचान के लिए बनाई गई है। यह उनके स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पूरी शिक्षा यात्रा का डिजिटल रिकॉर्ड रखती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों में अपार आईडी बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। छात्र या उनके अभिभावक इसके लिए apaar.education.gov.in वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हालांकि, अधिकांश मामलों में यह प्रक्रिया स्कूलों द्वारा ही पूरी की जा रही है।
