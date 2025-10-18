APAAR ID: विद्यार्थियों को हवाई यात्रा में मिलेगी छूट, 31 करोड़ छात्रों को मिलेगा लाभ, जानें किसे मिलेगा लाभ

APAAR ID का पूरा नाम Automated Permanent Academic Account Registry है। यह केंद्र सरकार की ‘वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी’ योजना के तहत तैयार की जा रही एक यूनिक छात्र पहचान संख्या है। प्रत्येक छात्र को 12 अंकों की यह यूनिक आईडी दी जाती है, जिसके माध्यम से उसकी शैक्षणिक जानकारी जैसे- अंकों की शीट, सर्टिफिकेट, ट्रांसफर रिकॉर्ड आदि डिजिटल रूप से एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहेंगे। यह कार्ड छात्रों की शैक्षणिक पहचान के साथ-साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं और रियायतों का लाभ दिलाने का भी माध्यम बनता जा रहा है। देशभर में अब तक 31.56 करोड़ से अधिक छात्रों की अपार आईडी बनाई जा चुकी है।