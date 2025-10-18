Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

APAAR ID: विद्यार्थियों को हवाई यात्रा में मिलेगी छूट, 31 करोड़ छात्रों को मिलेगा लाभ, जानें किसे मिलेगा लाभ

APAAR ID का पूरा नाम Automated Permanent Academic Account Registry है। यह केंद्र सरकार की ‘वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी’ योजना के तहत तैयार की जा रही एक यूनिक छात्र पहचान संख्या है।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 18, 2025

School Student

School Student(Image-Freepik)

देशभर के छात्रों के लिए जरुरी अपडेट सामने आया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अपार (APAAR) कार्ड धारकों के लिए नई सुविधा शुरू करने की तैयारी कर ली है। अब छात्रों को इस कार्ड के जरिए हवाई किराए में भी छूट मिलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी है कि इस संबंध में एयरलाइंस कंपनियों के भी बातचीत की जा रही है। जो अपने अंतिम चरण में है। इससे पहले की बात करें तो अपार आईडी के माध्यम से छात्रों को रेलवे, बस, लाइब्रेरी, म्यूजियम और सरकारी योजनाओं में कई तरह की रियायतें दी जा रही थीं।

क्या है APAAR ID?

APAAR ID का पूरा नाम Automated Permanent Academic Account Registry है। यह केंद्र सरकार की ‘वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी’ योजना के तहत तैयार की जा रही एक यूनिक छात्र पहचान संख्या है। प्रत्येक छात्र को 12 अंकों की यह यूनिक आईडी दी जाती है, जिसके माध्यम से उसकी शैक्षणिक जानकारी जैसे- अंकों की शीट, सर्टिफिकेट, ट्रांसफर रिकॉर्ड आदि डिजिटल रूप से एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहेंगे। यह कार्ड छात्रों की शैक्षणिक पहचान के साथ-साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं और रियायतों का लाभ दिलाने का भी माध्यम बनता जा रहा है। देशभर में अब तक 31.56 करोड़ से अधिक छात्रों की अपार आईडी बनाई जा चुकी है।

APAAR ID: अपार कार्ड के प्रमुख फायदे


रेल किराए में छूट
बस यात्रा में रियायत
पुस्तकालयों में नि:शुल्क प्रवेश
संग्रहालयों में प्रवेश शुल्क में छूट
सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता
अब हवाई किराए में भी मिलने वाली छूट

आधार कार्ड से कैसे अलग है अपार आईडी?

जहां आधार कार्ड व्यक्ति की पहचान और नागरिकता से जुड़ा होता है, वहीं अपार आईडी विशेष रूप से छात्रों की शैक्षणिक पहचान के लिए बनाई गई है। यह उनके स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पूरी शिक्षा यात्रा का डिजिटल रिकॉर्ड रखती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों में अपार आईडी बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। छात्र या उनके अभिभावक इसके लिए apaar.education.gov.in वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हालांकि, अधिकांश मामलों में यह प्रक्रिया स्कूलों द्वारा ही पूरी की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

18 Oct 2025 11:57 am

Published on:

18 Oct 2025 11:56 am

Hindi News / Education News / APAAR ID: विद्यार्थियों को हवाई यात्रा में मिलेगी छूट, 31 करोड़ छात्रों को मिलेगा लाभ, जानें किसे मिलेगा लाभ

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

सीधे इस लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे Rajasthan 4th Grade Answer Key, Direct Link

Rajasthan 4th Grade Answer Key Released
शिक्षा

Success Story: बचपन के बेस्टफ्रेंड एक साथ बने RAS अफसर, सब बोले ‘दोस्ती हो तो ऐसी…’, दोनों को ये मिली रैंक

कुचामन शहर

यूजीसी का काम नहीं है पाठ्यक्रम तैयार करना: एआइएसइसी

बैंगलोर

IB JIO Answer Key 2025: आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर आंसर की nsc.gov.in पर हुई जारी, ऐसे करें डाउनलोड

IB JIO Answer Key 2025, IB Junior Intelligence Officer Answer Key 2025, MHA IB JIO Answer Key download, IB JIO 2025 response sheet, IB JIO provisional answer key,
शिक्षा

IBPS SO Prelims Result 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम, Direct Link

IBPS SO Prelims Result 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.