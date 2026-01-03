New Jobs 2026: 10वीं पास के लिए खुशखबरी! जेल वार्डर के 1500 से ज्यादा पदों पर भर्ती, सैलरी भी शानदार

JSSC Vacancy 2025: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (Jharkhand Staff Selection Commission) की ओर से जेल वार्डर (कक्षपाल) के कुल 1733 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की नई तारीखें जारी कर दी गई हैं। आयोग के अनुसार, अब यह आवेदन प्रक्रिया 9 जनवरी 2026 से शुरू होगी। पहले इसके लिए आवेदन 7 नवंबर 2025 से शुरू होने थे, लेकिन बाद में इसे स्थगित कर दिया गया था। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर 8 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन शुल्क जमा करने, फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने और भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने की अंतिम तारीख 10 फरवरी 2026 तय की गई है। वहीं, ऑनलाइन आवेदन में सुधार के लिए 11 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक करेक्शन विंडो खोली जाएगी।