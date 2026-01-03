New Jobs 2026: 10वीं पास के लिए खुशखबरी! जेल वार्डर के 1500 से ज्यादा पदों पर भर्ती, सैलरी भी शानदार

New Jobs 2026(Image-Freepik)
JSSC Vacancy 2025: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (Jharkhand Staff Selection Commission) की ओर से जेल वार्डर (कक्षपाल) के कुल 1733 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की नई तारीखें जारी कर दी गई हैं। आयोग के अनुसार, अब यह आवेदन प्रक्रिया 9 जनवरी 2026 से शुरू होगी। पहले इसके लिए आवेदन 7 नवंबर 2025 से शुरू होने थे, लेकिन बाद में इसे स्थगित कर दिया गया था। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर 8 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन शुल्क जमा करने, फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने और भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने की अंतिम तारीख 10 फरवरी 2026 तय की गई है। वहीं, ऑनलाइन आवेदन में सुधार के लिए 11 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक करेक्शन विंडो खोली जाएगी।
रिक्तियों की बात करें तो कुल 1733 पदों में से 1634 पद पुरुषों और 64 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पुरुषों के पदों में 165 पद भूतपूर्व सैनिकों, 413 पद होमगार्ड और शेष 1056 पद अन्य अभ्यर्थियों के लिए रखे गए हैं। इस भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना निर्धारित की गई है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तय की गई है। हालांकि, अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को दो वर्ष, अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस वर्ग की महिलाओं को तीन वर्ष, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों को पांच वर्ष की आयु छूट का प्रावधान किया गया है।
यह भर्ती झारखंड राज्य की पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी) और उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली-2025 के तहत की जाएगी। संशोधित नोटिस में आयोग ने खेलकूद कोटा से जुड़ी व्यवस्था को भी स्पष्ट किया है। इसके तहत भारतीय ओलंपिक संघ या उससे संबद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में दूसरे या तीसरे स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी योग्य होंगे। इसके अलावा, झारखंड ओलंपिक संघ या उससे जुड़े संघों द्वारा आयोजित अधिकतम राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में प्रथम स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ियों और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
कक्षपाल भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के नियमों में भी बदलाव किया गया है। दौड़ को पहले की तुलना में काफी आसान कर दिया गया है और दूरी घटा दी गई है। अब पुरुष अभ्यर्थियों को 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी, जबकि पहले उन्हें 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती थी। इसी तरह महिला अभ्यर्थियों के लिए 10 मिनट में 1600 मीटर दौड़ निर्धारित की गई है, जबकि पहले महिलाओं को 6 किलोमीटर दौड़ना अनिवार्य था। यह बदलाव मार्च में हुई कैबिनेट बैठक के बाद लागू किए गए हैं।
