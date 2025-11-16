Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

वकील बनने के लिए ये परीक्षा जरुरी, NLSAT 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू, जान लें अंतिम तारीख सहित अन्य डिटेल्स

NLSAT 2026 के लिए आवेदन आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं। यह परीक्षा 26 अप्रैल 2026 को देशभर में एक ही दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Nov 16, 2025

NLSAT 2026

NLSAT 2026 Application Process Started(Image-Freepik)

NLSAT 2026: अगर आप कानून की पढ़ाई कर भविष्य में लीगल सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए जरुरी अपडेट आ गया है। National Law School of India University(NLSIU), बेंगलुरु ने नेशनल लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट (NLSAT 2026) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है जो एलएलबी, पब्लिक पॉलिसी या पीएचडी जैसे कोर्सों में एडमिशन लेना चाहते हैं। इच्छुक छात्र 23 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। NLSIU ने 2026-27 सत्र के लिए 3-वर्षीय एलएलबी (ऑनर्स) कार्यक्रम में कुल 120 सीटें निर्धारित की हैं। इन सीटों पर एडमिशन पूरी तरह उम्मीदवारों के परीक्षा के नंबर पर आधारित होगा। यूनिवर्सिटी ने उम्मीदवारों को समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाले नोटिस चेक करने की सलाह दी है।

NLSAT 2026: इस तारीख को होगी परीक्षा


NLSAT 2026 के लिए आवेदन आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं। यह परीक्षा 26 अप्रैल 2026 को देशभर में एक ही दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस प्रवेश परीक्षा के जरिए छात्र 3-वर्षीय एलएलबी (ऑनर्स), एनएलएस बीए (ऑनर्स), दो-वर्षीय मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी और कानून, सार्वजनिक नीति, सामाजिक विज्ञान तथा ह्यूमैनिटीज के पीएचडी कोर्सों में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

NLSAT 2026: आवेदन शुल्क और नेगेटिव मार्किंग


आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 2,500 रुपये निर्धारित है, जबकि आरक्षित श्रेणियों के लिए यह 2,000 रुपये रखा गया है। परीक्षा में हर सही उत्तर के लिए एक अंक मिलेगा, जबकि गलत या छोड़े गए प्रश्नों पर 0.25 अंक की कटौती लागू होगी। इस बार परीक्षा पूरी तरह ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी और कुल समय 150 मिनट तय किया गया है। प्रश्नपत्र दो भागों में विभाजित रहेगा। पहले हिस्से में बोध क्षमता, करंट अफेयर्स, कानूनी ज्ञान और तार्किक तर्क क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। वहीं दूसरे हिस्से में कानूनी विश्लेषण, तर्क क्षमता और कानून से जुड़े उन्नत स्तर के सवाल पूछे जाएंगे।

Published on:

16 Nov 2025 01:40 pm

Hindi News / Education News / वकील बनने के लिए ये परीक्षा जरुरी, NLSAT 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू, जान लें अंतिम तारीख सहित अन्य डिटेल्स

