वकील बनने के लिए ये परीक्षा जरुरी, NLSAT 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू, जान लें अंतिम तारीख सहित अन्य डिटेल्स

NLSAT 2026: अगर आप कानून की पढ़ाई कर भविष्य में लीगल सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए जरुरी अपडेट आ गया है। National Law School of India University(NLSIU), बेंगलुरु ने नेशनल लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट (NLSAT 2026) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है जो एलएलबी, पब्लिक पॉलिसी या पीएचडी जैसे कोर्सों में एडमिशन लेना चाहते हैं। इच्छुक छात्र 23 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। NLSIU ने 2026-27 सत्र के लिए 3-वर्षीय एलएलबी (ऑनर्स) कार्यक्रम में कुल 120 सीटें निर्धारित की हैं। इन सीटों पर एडमिशन पूरी तरह उम्मीदवारों के परीक्षा के नंबर पर आधारित होगा। यूनिवर्सिटी ने उम्मीदवारों को समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाले नोटिस चेक करने की सलाह दी है।