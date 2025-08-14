Bank Of Maharashtra Recruitment: बैंक ऑफ महाराष्ट्र में निकली बंपर वैकेंसी, 90 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी, जानें डिटेल्स

Bank Of Maharashtra Vacancy: बैंक की नौकरी करने के इच्छुक युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र(Bank Of Maharashtra) आपके लिए शानदार अवसर लेकर आया है। बैंक ने ऑफिसर्स के 500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तारीख 30 अगस्त 2025 है।
इस भर्ती अभियान के माध्यम से 500 ऑफिसर्स के पद भरे जाएंगे। यह मौका खासतौर पर उन उम्मीदवारों के लिए है जो बैंकिंग क्षेत्र में स्थायी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। भर्ती से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को देखा जा सकता है।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या भारत सरकार/रेगुलेटरी बॉडी से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन डिग्री या इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री होनी चाहिए। वहीं सभी सेमेस्टर/वर्षों में न्यूनतम 60% अंक आवश्यक हैं (आरक्षित वर्ग के लिए 55%)। चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) भी आवेदन करने के पात्र हैं। वहीं आयु सीमा की बात करें तो आवेदकों की आयु 22 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा।लिखित परीक्षा किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा कराई जाएगी। मेरिट के आधार पर सफल उम्मीदवारों को 1:3 के अनुपात में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा पैटर्न में 150 अंक और इंटरव्यू के लिए 100 अंक निर्धारित हैं, जिनका वेटेज क्रमशः 75:25 रहेगा। अनारक्षित/EWS वर्ग के लिए पासिंग मार्क्स 50% और आरक्षित वर्ग के लिए 45% तय हैं।
आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर भर्ती सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंट अपने पास सेव करके रख लें।