BCCI President Salary: कितनी होती है भारतीय क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष की सैलरी, क्या-क्या मिलती है सुविधाएं?

BCCI अध्यक्ष का पद प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी से भरा होता है। यह पद पूरी तरह से ‘ऑफिस-बेयरर’ (Office Bearer) श्रेणी में आता है। हालांकि इस पद पर बैठे व्यक्ति की कोई तय सैलरी नहीं होती है। लेकिन उन्हें कई प्रकार के रीइंबर्समेंट और भत्ते मिलते हैं। जिसमें ट्रेवल एक्सपेंस, ऑफिशियल ड्यूटी के लिए पैसे दिए जाते हैं। इसके साथ ही बोर्ड अध्यक्ष को इंटरनेशनल दौरों के लिए भी तय रकम दिया जाता है। देश में भी मीटिंग के लिए बोर्ड अध्यक्ष को पैसे दिए जाते हैं। भारत में बैठक के लिए तकरीबन 30 हजार से 40 हजार रुपया प्रतिदिन दिया जाता है। विदेश के लिए 1000 डॉलर दिए जाते हैं।