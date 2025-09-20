BCCI President Salary: कितनी होती है भारतीय क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष की सैलरी, क्या-क्या मिलती है सुविधाएं?

BCCI: 28 सितंबर 2025 को मुंबई में BCCI की सबसे बड़ी बैठक होने जा रही है। BCCI यानी Board of Control for Cricket in India की इस बैठक में नए अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर क्रिकेट संगठन माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट कंटोल बोर्ड के अध्यक्ष की सैलरी कितनी होती है, या उनको कौन-कौन सी सुविधाएं मिलती है।
BCCI अध्यक्ष का पद प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी से भरा होता है। यह पद पूरी तरह से ‘ऑफिस-बेयरर’ (Office Bearer) श्रेणी में आता है। हालांकि इस पद पर बैठे व्यक्ति की कोई तय सैलरी नहीं होती है। लेकिन उन्हें कई प्रकार के रीइंबर्समेंट और भत्ते मिलते हैं। जिसमें ट्रेवल एक्सपेंस, ऑफिशियल ड्यूटी के लिए पैसे दिए जाते हैं। इसके साथ ही बोर्ड अध्यक्ष को इंटरनेशनल दौरों के लिए भी तय रकम दिया जाता है। देश में भी मीटिंग के लिए बोर्ड अध्यक्ष को पैसे दिए जाते हैं। भारत में बैठक के लिए तकरीबन 30 हजार से 40 हजार रुपया प्रतिदिन दिया जाता है। विदेश के लिए 1000 डॉलर दिए जाते हैं।
सैलरी के अलावा बीसीसीआई अध्यक्ष को कई तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं, जिनमें लक्जरी ट्रैवल और ठहरने की सुविधा, सुरक्षा और प्रोटोकॉल, भत्ता और अलाउंस जैसे कई अन्य फैक्टर शामिल होते हैं।
लक्जरी ट्रैवल और ठहरने की सुविधा- घरेलू और विदेशी दौरों पर बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास यात्रा की सुविधा दी जाती है। साथ ही 5-स्टार होटलों में ठहरने का पूरा इंतजाम होता है।
सुरक्षा और प्रोटोकॉल- क्रिकेट जगत के सबसे बड़े संगठन का प्रमुख होने के नाते उन्हें सुरक्षा कवरेज और प्रोटोकॉल सुविधाएं भी दी जाती हैं।
भत्ता और अलाउंस- आधिकारिक मीटिंग्स, टूर्नामेंट्स और अन्य आयोजनों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता और डेली अलाउंस (Daily Allowance) मिलता है।
प्रभाव और निर्णय लेने का अधिकार- सैलरी और सुविधाओं से भी बढ़कर अध्यक्ष को भारतीय क्रिकेट के हर बड़े फैसले में अहम भूमिका निभाने का अधिकार मिलता है। चाहे टीम चयन से जुड़े फैसले हों या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से बातचीत, अध्यक्ष की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है।