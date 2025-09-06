BEML Recruitment 2025: सरकारी नौकरी करने का शानदार मौका, सिक्योरिटी गार्ड, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स के लिए निकली वैकेंसी, 10वीं पास करें अप्लाई

BEML Recruitment 2025: सरकारी नौकरी करने के इच्छुक युवाओं के लिए बढ़िया मौका आया है। भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड (BEML) ने कई अलग-अलग पदों के लिए भर्ती निकाली है। इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी की गई है। इस भर्ती के माध्यम से सिक्योरिटी गार्ड, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, फायर सर्विस कर्मी, मैनेजमेंट ट्रेनी और एग्जीक्यूटिव जैसे पदों को भरा जाएगा। इसमें आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तारीख 12 सितंबर 2025 तय की गई है। आधिकारिक वेबसाइट bemlindia.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।