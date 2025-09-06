Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

BEML Recruitment 2025: सरकारी नौकरी करने का शानदार मौका, सिक्योरिटी गार्ड, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स के लिए निकली वैकेंसी, 10वीं पास करें अप्लाई

BEML Vacancy: इस भर्ती के माध्यम से कुल 243 पदों को भरा जाएगा। इसमें एग्जीक्यूटिव्स के 27, मैनेजमेंट ट्रेनी 100, सिक्योरिटी गार्ड के 44, फायर सर्विस पर्सनल के 12, स्टाफ नर्स के 10, फार्मासिस्ट के 4 और नॉन-एग्जीक्यूटिव्स के 46 पद शामिल हैं।

भारत

Anurag Animesh

Sep 06, 2025

BEML Recruitment 2025
BEML Recruitment 2025(Image-Freepik)

BEML Recruitment 2025: सरकारी नौकरी करने के इच्छुक युवाओं के लिए बढ़िया मौका आया है। भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड (BEML) ने कई अलग-अलग पदों के लिए भर्ती निकाली है। इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी की गई है। इस भर्ती के माध्यम से सिक्योरिटी गार्ड, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, फायर सर्विस कर्मी, मैनेजमेंट ट्रेनी और एग्जीक्यूटिव जैसे पदों को भरा जाएगा। इसमें आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तारीख 12 सितंबर 2025 तय की गई है। आधिकारिक वेबसाइट bemlindia.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।

BEML Bharti 2025: इतने पदों पर होगी भर्ती


इस भर्ती के माध्यम से कुल 243 पदों को भरा जाएगा। इसमें एग्जीक्यूटिव्स के 27, मैनेजमेंट ट्रेनी 100, सिक्योरिटी गार्ड के 44, फायर सर्विस पर्सनल के 12, स्टाफ नर्स के 10, फार्मासिस्ट के 4 और नॉन-एग्जीक्यूटिव्स के 46 पद शामिल हैं।

BEML Vacancy 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

भिन्न-भिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग तय की गई है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास निम्न में से कोई डिग्री होनी चाहिए

10वीं पास
ITI
बीएससी
बीटेक/बीई
एमबीए/पीजीडीएम
सीए
एमए, एमफिल, पीएचडी
एमएसडब्ल्यू
पीजी डिप्लोमा

आयु सीमा
न्यूनतम आयु: 29 वर्ष
अधिकतम आयु: 51 वर्ष
आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।

BEML Bharti: चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क


इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए सामान्य / OBC / EWS के लिए शुल्क 500 और 200 रुपया तय किया गया है। वहीं SC/ST/PwD के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसमें उम्मीदवारों चयन तीन चरणों के आधार पर किया जाएगा। इसमें लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल है। उम्मीदवारों को चयनित पद के अनुसार 16,900 से लेकर 2,80,000 रुपया तक का मासिक वेतन मिलेगा।

BEML Recruitment 2025 Notification

BEML Recruitment 2025: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bemlindia.in पर जाएं।
Career/Recruitment सेक्शन में उपलब्ध भर्ती लिंक पर क्लिक करें।
ऑनलाइन फॉर्म भरें और जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।
आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करें।
फॉर्म जमा करने के बाद प्रिंटआउट निकालें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

शिक्षा

Published on:

06 Sept 2025 08:07 pm

BEML Recruitment 2025: सरकारी नौकरी करने का शानदार मौका, सिक्योरिटी गार्ड, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स के लिए निकली वैकेंसी, 10वीं पास करें अप्लाई

