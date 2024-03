Best Course For Students: बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की राह देखकर बच्चे हो रहे हैं परेशान, उन्हें सीखाएं 5 कोर्स

स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें? (Board Exam Stress)

बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद सिर्फ उसके बारे में ही न सोचें। बार-बार परीक्षा के बारे में सोचने और एनालिसिस करते रहने से स्ट्रेस (Board Exams Stress) होता है। ऐसे में शिक्षकों और अभिभावकों को भी बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। ये ऐसा समय होता है जो किसी भी छात्र के लिए बहुमूल्य होता है। ऐसे समय में आप कुछ रचानात्मक सीख सकते हैं। इससे आप स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे और एक नया कौशल सीखेंगे।

कंप्यूटर क्लास (Best Computer Courses For Sarkari Naukri)

कंप्यूटर का बेसिक कोर्स 10वीं और 12वीं पास छात्रों (Basic Computer Course For 12th Students) के लिए बहुत फायदेमंद होता है। बेसिक कंप्यूटर कोर्स, डीटीपी कोर्स, साइबर सुरक्षा कोर्स और एथिकल हैकिंग कोर्स आदि कुछ ऐसे कोर्स हैं जिन्हें हर छात्र को सीखना चाहिए। इन कोर्स को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में सीख सकते हैं।

टाइपिंग क्लास (Typing Classes)

आज के समय अधिकांश काम कंप्यूटर द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में लगभग हर क्षेत्र में अच्छी टाइपिंग स्पीड (Good Typing Speed) वाले लोगों की काफी मांग है। छुट्टियों के समय में आप भी टाइपिंग का कोर्स कर सकते हैं। इससे आपका मन भी लगा रहेगा और एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, जिससे भविष्य में आपके पास काम के अवसर बढ़ेंगे।

लैंग्वेज क्लास (Language Classes)

आज के समय में प्राइवेट दफ्तरों में विदेशी भाषा की काफी मांग है। विदेशी भाषा सीखने से भविष्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ऐसे में आप भी घर बैठे ऑफलाइन माध्यमों से विदेशी भाषा सीख सकते हैं।



कोडिंग क्लास (Coding Classes)

अगर आपकी रूचि कंप्यूटर साइंस (Computer Science) में है और आप भविष्य में कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग (Computer Science Engineering) करना चाहते हैं तो कोडिंग का कोर्स आपके बहुत काम आएगा। ऑनलाइन माध्यम से आप घर बैठे भी कोडिंग कोर्स कर सकते हैं।