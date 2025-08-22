Patrika LogoSwitch to English

Best Research Institutes In India: रिसर्च के लिए बेस्ट है ये यूनिवर्सिटी, मिलता है लाखों का पैकेज

Indian Institute of Science(IISc) बेंगलुरु में उच्च स्तर की प्रयोगशालाएं और रिसर्च केंद्र हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोइंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे आधुनिक विषयों में यहां महत्वपूर्ण रिसर्च हो रहा है।

भारत

Anurag Animesh

Aug 22, 2025

Best Research Institutes In India
Best Research Institutes In India, IISC, Banglore

Best Research Institutes In India: देश में कई सारे टॉप इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज हैं। IIT AIIMS जैसे संस्थान देश में टॉप रैंक के शैक्षणिक संस्थान हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल की ही तरह रिसर्च के लिए भी भारत में उच्च स्तर का संस्थान बनाया गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान, Indian Institute of Science(IISc) बेंगलुरु भारत का सबसे प्रतिष्ठित अनुसंधान(रिसर्च) संस्थान है। 1909 में स्थापित यह संस्थान विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहा है और हर साल कई स्कॉलर इस कॉलेज से पढ़ के निकल रहे हैं।

Best Research Institutes In India: इतिहास और स्थापना

टाटा परिवार और मैसूर के महाराजा के सहयोग से स्थापित IISc का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक रिसर्च और उच्च शिक्षा दश के छात्रों को देना है। जमशेदजी टाटा के प्रयास का यह परिणाम आज भारत की वैज्ञानिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
संस्थान में इंजीनियरिंग, केमेस्ट्री,फिजिक्स, गणित, और बायोलॉजिकल साइंस की पढ़ाई होती है। IISc के प्रोफेसर और छात्र नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च पेपर भी प्रकाशित करते हैं।

रिसर्च और इनोवेशन

Indian Institute of Science(IISc) बेंगलुरु में उच्च स्तर की प्रयोगशालाएं और रिसर्च केंद्र हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोइंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे आधुनिक विषयों में यहां महत्वपूर्ण रिसर्च हो रहा है।

रैंकिंग और प्लेसमेंट

IISc लगातार भारत के टॉप रैंकिंग संस्थानों में शामिल रहता है। NIRF रैंकिंग में यह नियमित रूप से प्रथम स्थान पर आता है। Nirf यानी National Institutional Ranking Framework हर साल देशभर के शैक्षणिक संस्थानों के लिए रैंकिंग जारी करती है। इस लिस्ट में रिसर्च के केटेगरी में तो IISc टॉप पर रहता है ही साथ ही देशभर के सभी संस्थानों की लिस्ट में भी इसे टॉप रैंक हासिल होता है। वहीं इस संस्थान की प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात करें तो अलग-अलग रिपोर्ट के मुताबिक सेशन 2023-2024 में छात्रों को सर्वाधिक 86 LPA का प्लेसमेंट दिया गया था। वहीं साल 2025 में यह आंकड़ा 65 LPA का था। छात्रों का प्लेसमेंट इंजीनियरिंग, AI, मार्केटिंग, रिसर्च जैसे फील्डों में होता है।

शिक्षा

