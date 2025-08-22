Best Research Institutes In India: रिसर्च के लिए बेस्ट है ये यूनिवर्सिटी, मिलता है लाखों का पैकेज

IISc लगातार भारत के टॉप रैंकिंग संस्थानों में शामिल रहता है। NIRF रैंकिंग में यह नियमित रूप से प्रथम स्थान पर आता है। Nirf यानी National Institutional Ranking Framework हर साल देशभर के शैक्षणिक संस्थानों के लिए रैंकिंग जारी करती है। इस लिस्ट में रिसर्च के केटेगरी में तो IISc टॉप पर रहता है ही साथ ही देशभर के सभी संस्थानों की लिस्ट में भी इसे टॉप रैंक हासिल होता है। वहीं इस संस्थान की प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात करें तो अलग-अलग रिपोर्ट के मुताबिक सेशन 2023-2024 में छात्रों को सर्वाधिक 86 LPA का प्लेसमेंट दिया गया था। वहीं साल 2025 में यह आंकड़ा 65 LPA का था। छात्रों का प्लेसमेंट इंजीनियरिंग, AI, मार्केटिंग, रिसर्च जैसे फील्डों में होता है।