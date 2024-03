Best UPSC Books: बनना है IAS अफसर, जरूर पढ़ें ये किताब

जयपुरPublished: Mar 05, 2024 12:08:40 pm Submitted by: Shambhavi Shivani

भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, यूपीएससी। यूपीएससी की तैयारी की चाह रखने वालों की सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि बेसिक समझ विकसित करने के लिए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। आज हम आपको ऐसी कुछ किताबों के बारे में बताएंगे जो यूपीएससी (Books For UPSC Preparation) की तैयारी में आपके बहुत काम आएगी।

Best UPSC Books

Best Books For UPSC Preparation: भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, यूपीएससी। यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी निशानी होती है किताबों से दोस्ती। किताबों के बिना और विषय की पूरी जानकारी के बिना यूपीएससी क्रैक कर पाना मुश्किल है। अगर आप भी सिविल सेवा (Civil Services) में जाना चाहते हैं तो किताबों से रिश्ता जोड़ना होगा। हालांकि, यूपीएससी की तैयारी की चाह रखने वालों की सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि बेसिक समझ विकसित करने के लिए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। आज हम आपको ऐसी कुछ किताबों के बारे में बताएंगे जो यूपीएससी (Books For UPSC Preparation) की तैयारी में आपके बहुत काम आएगी।

मध्यकालीन भारत- सतीश चंद्र

यूपीएससी की परीक्षा में इतिहास (UPSC History Books) की बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में आप सतीश चंद्र (Satish Chandra Books) द्वारा लिखी इस किताब की मदद से इतिहास के बारे में बेहतर समझ विकसित कर सकते हैं। केवल यूपीएससी अभ्यर्थी ही नहीं इस किताब को हर छात्र को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। यूपीएससी की परीक्षा में इतिहासकी बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में आप सतीश चंद्रद्वारा लिखी इस किताब की मदद से इतिहास के बारे में बेहतर समझ विकसित कर सकते हैं। केवल यूपीएससी अभ्यर्थी ही नहीं इस किताब को हर छात्र को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। इंडियन पॉलिटी - एम लक्ष्मीकांत

आप किसी भी विषय से यूपीएससी दे रहे हों लेकिन इस परीक्षा में राजनीति की अहम भूमिका रही है। ऐसे में अगर आप भी यूपीएससी देना चाहते हैं तो राजनीति की समझ होनी चाहिए। भारतीय राजनीति के विषय पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए एम लक्ष्मीकांत (M. Laxmikanth Books) की किताब ‘इंडियन पॉलिटी’ जरूर पढ़ें। ये किताब हिंदी में ‘भारतीय शासन’ नाम से उपलब्ध है। आप किसी भी विषय से यूपीएससी दे रहे हों लेकिन इस परीक्षा में राजनीति की अहम भूमिका रही है। ऐसे में अगर आप भी यूपीएससी देना चाहते हैं तो राजनीति की समझ होनी चाहिए। भारतीय राजनीति के विषय पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए एम लक्ष्मीकांतकी किताब ‘इंडियन पॉलिटी’ जरूर पढ़ें। ये किताब हिंदी में ‘भारतीय शासन’ नाम से उपलब्ध है। विश्व इतिहास का सर्वेक्षण- दीनानाथ वर्मा

विश्व इतिहास की समझ के लिए आप दीनानाथ वर्मा की इस किताब को जरूर पढ़ें। यूपीएससी में विश्व इतिहास से जुड़े सवाल भी पूछे जाते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास- विपिन चंद्र विपिन चंद्र एक ऐसा नाम है, जिसे IAS अभ्यर्थी के बीच परिचय की जरूरत नहीं। विपिन चंद्र के द्वारा ऐसी कई किताबें लिखी गई हैं जो यूपीएससी की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। आधुनिक भारत का इतिहास जानने के लिए आपको विपिन चंद्र द्वारा लिखी किताब ‘आधुनिक भारत का इतिहास’ जरूर पढ़ना चाहिए। विश्व इतिहास की समझ के लिए आप दीनानाथ वर्मा की इस किताब को जरूर पढ़ें। यूपीएससी में विश्व इतिहास से जुड़े सवाल भी पूछे जाते हैं।विपिन चंद्र एक ऐसा नाम है, जिसे IAS अभ्यर्थी के बीच परिचय की जरूरत नहीं। विपिन चंद्र के द्वारा ऐसी कई किताबें लिखी गई हैं जो यूपीएससी की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। आधुनिक भारत का इतिहास जानने के लिए आपको विपिन चंद्र द्वारा लिखी किताब ‘आधुनिक भारत का इतिहास’ जरूर पढ़ना चाहिए। पढ़ना जारी रखे