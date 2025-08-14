BFUHS Recruitment 2025: स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जान लें कितनी मिलेगी सैलरी

BFUHS Recruitment 2025: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS) ने स्टाफ नर्स पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो भी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसमें आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ggsmch.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया चालू है और 27 अगस्त 2025 तक इसमें आवेदन किया जा सकता है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 406 पदों को भरा जाना है।
शैक्षिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का दसवीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। वहीं जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी (GNM) में डिप्लोमा भी होना चाहिए। इसके साथ ही पंजाब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना भी जरुरी है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो
न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
अधिकतम आयु: 37 वर्ष
आरक्षित वर्ग के लिए छूट:
SC/BC: 5 वर्ष
दिव्यांग उम्मीदवार: 10 वर्ष
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। चयन मुख्य रूप से लिखित परीक्षा और अनुभव के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में कुल 90 अंक निर्धारित होंगे। स्टाफ नर्स के रूप में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव आवश्यक है, जिसका मूल्यांकन 10 अंकों के आधार पर किया जाएगा। वहीं चयनित अभ्यर्थियों को ₹29,200 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा।
आवेदन शुल्क की बात करें तो इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के तौर पर 2,360 रूपये का भुगतान करना होगा। वहीं अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी के उम्मीदवारों को 1,180 रुपया देना होगा। भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी नोटिफिकेशन में देखा जा सकता है।