BFUHS Recruitment 2025: स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जान लें कितनी मिलेगी सैलरी

BFUHS Recruitment 2025: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS) ने स्टाफ नर्स पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो भी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसमें आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ggsmch.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया चालू है और 27 अगस्त 2025 तक इसमें आवेदन किया जा सकता है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 406 पदों को भरा जाना है।