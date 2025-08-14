Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

BFUHS Recruitment 2025: स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जान लें कितनी मिलेगी सैलरी

BFUHS Medical Officer Recruitment: शैक्षिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का दसवीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। वहीं जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी (GNM) में डिप्लोमा भी होना चाहिए।

भारत

Anurag Animesh

Aug 14, 2025

BFUHS Recruitment 2025
BFUHS Recruitment 2025 (Image-Freepik)

BFUHS Recruitment 2025: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS) ने स्टाफ नर्स पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो भी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसमें आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ggsmch.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया चालू है और 27 अगस्त 2025 तक इसमें आवेदन किया जा सकता है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 406 पदों को भरा जाना है।

BFUHS Medical Officer Recruitment: शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा


शैक्षिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का दसवीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। वहीं जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी (GNM) में डिप्लोमा भी होना चाहिए। इसके साथ ही पंजाब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना भी जरुरी है। वहीं आयु सीमा की बात करें तो
न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
अधिकतम आयु: 37 वर्ष

आरक्षित वर्ग के लिए छूट:
SC/BC: 5 वर्ष
दिव्यांग उम्मीदवार: 10 वर्ष

BFUHS Recruitment 2025: चयन प्रक्रिया और सैलरी


उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। चयन मुख्य रूप से लिखित परीक्षा और अनुभव के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में कुल 90 अंक निर्धारित होंगे। स्टाफ नर्स के रूप में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव आवश्यक है, जिसका मूल्यांकन 10 अंकों के आधार पर किया जाएगा। वहीं चयनित अभ्यर्थियों को ₹29,200 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा।

BFUHS Recruitment: इतना देना होगा आवेदन शुल्क


आवेदन शुल्क की बात करें तो इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के तौर पर 2,360 रूपये का भुगतान करना होगा। वहीं अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी के उम्मीदवारों को 1,180 रुपया देना होगा। भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी नोटिफिकेशन में देखा जा सकता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

14 Aug 2025 11:14 am

Published on:

14 Aug 2025 11:13 am

Hindi News / Education News / BFUHS Recruitment 2025: स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जान लें कितनी मिलेगी सैलरी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.