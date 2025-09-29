Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, Direct Link

परीक्षा क्वे दिन अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने की राय दी जाती है। एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस) अनिवार्य रूप से लेकर आएं।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Sep 29, 2025

BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025

BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025(Image-Official)

BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025 को लेकर अहम अपडेट आ गया है।बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS), फरीदकोट ने स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अपना एडमिट कार्ड विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा का आयोजन पूरे पंजाब राज्य में 5 अक्टूबर 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड साथ लेकर जाना अनिवार्य है। इसके बिना उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में एंट्री की अनुमति नहीं मिलेगी।

BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025: ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले BFUHS की आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in पर जाएं।
वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए Staff Nurse Admit Card 2025 लिंक पर क्लिक करें।
अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आधार नंबर दर्ज करके लॉगिन करें।
स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा।
एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट भी निकाल लें।

BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025

BFUHS Staff Nurse Vacancy 2025: एडमिट कार्ड में उपलब्ध महत्वपूर्ण विवरण

डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड में दी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांच लें। इनमें मुख्य रूप से परीक्षा का नाम और कोड, परीक्षा केंद्र का पूरा पता, परीक्षा की तिथि और समय, उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर, जन्मतिथि, पासपोर्ट साइज फोटो और डिजिटल हस्ताक्षर, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा से संबंधित गाइडलाइंस प्रश्नपत्र से जुड़े विषय शामिल हैं।

BFUHS Staff Nurse Exam: परीक्षा दिन से जुड़े निर्देश

परीक्षा क्वे दिन अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने की राय दी जाती है। एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस) अनिवार्य रूप से लेकर आएं। एडमिट कार्ड पर दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ें और किसी भी त्रुटि की स्थिति में तुरंत BFUHS से संपर्क करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

29 Sept 2025 01:29 pm

Hindi News / Education News / BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, Direct Link

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Mahesh Panda OPSC: जानिए कौंन है ओडिशा के दृष्टिहीन शिक्षक, बचपन में आंखों की रोशनी खोकर भी सिविल सेवा परीक्षा में रचा इतिहास

Mahesh Panda OPSC success story, Odisha blind teacher OPSC, Visually impaired civil servant India, Mahesh Panda journey, Inspirational story of blind teacher Mahesh Panda,
शिक्षा

AIBE 20 Registration: एआईबीई 2025 के लिए आज से रजिस्ट्रेशन चालू, जान लें सभी जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट

AIBE 20 Registration 2025 begins
शिक्षा

Diwali 2025 Holiday: यूपी, बिहार, राजस्थान में दिवाली पर कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

Diwali 2025 school holidays in India, Diwali 2025 holidays in UP Bihar Rajasthan, Diwali vacation 2025 school college closure,
शिक्षा

आखिरी मौका: 30,000 अभ्यर्थियों को मिलेगी FREE कोचिंग सुविधा, ये है लास्ट डेट और अप्लाई करने का प्रोसेस

जयपुर

GATE Registration 2026: आईआईटी गुवाहाटी ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की तारीख, gate2026.iitg.ac.in पर करें आवेदन

GATE 2026 registration date extended, IIT Guwahati GATE 2026, gate2026.iitg.ac.in registration, GATE 2026 application last date,
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.