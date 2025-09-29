BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, Direct Link

BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025(Image-Official)
BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025 को लेकर अहम अपडेट आ गया है।बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS), फरीदकोट ने स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अपना एडमिट कार्ड विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा का आयोजन पूरे पंजाब राज्य में 5 अक्टूबर 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड साथ लेकर जाना अनिवार्य है। इसके बिना उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में एंट्री की अनुमति नहीं मिलेगी।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले BFUHS की आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in पर जाएं।
वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए Staff Nurse Admit Card 2025 लिंक पर क्लिक करें।
अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आधार नंबर दर्ज करके लॉगिन करें।
स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा।
एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट भी निकाल लें।
डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड में दी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांच लें। इनमें मुख्य रूप से परीक्षा का नाम और कोड, परीक्षा केंद्र का पूरा पता, परीक्षा की तिथि और समय, उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर, जन्मतिथि, पासपोर्ट साइज फोटो और डिजिटल हस्ताक्षर, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा से संबंधित गाइडलाइंस प्रश्नपत्र से जुड़े विषय शामिल हैं।
परीक्षा क्वे दिन अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने की राय दी जाती है। एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस) अनिवार्य रूप से लेकर आएं। एडमिट कार्ड पर दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ें और किसी भी त्रुटि की स्थिति में तुरंत BFUHS से संपर्क करें।
