BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड, Direct Link

BFUHS Staff Nurse Admit Card 2025 को लेकर अहम अपडेट आ गया है।बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS), फरीदकोट ने स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अपना एडमिट कार्ड विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट bfuhs.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा का आयोजन पूरे पंजाब राज्य में 5 अक्टूबर 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड साथ लेकर जाना अनिवार्य है। इसके बिना उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में एंट्री की अनुमति नहीं मिलेगी।