BHU Course 2025: IIT BHU में AI सर्टिफिकेट कोर्स हो रहा शुरू, जानें कौन और कैसे कर सकता है आवेदन, कितनी है फीस

IIT BHU AI Course: कोर्स की खासियतें

इस कोर्स में उम्मीदवारों को AI की बुनियादी जानकारी से लेकर उसके व्यावहारिक अनुप्रयोगों तक का ट्रेनिंग मिलेगा। कोर्स की प्रमुख विषयवस्तु में शामिल हैं। Principles and Applications of AI

Machine Learning Algorithms

Data Collection and Sensor Based Input

Data Pre-Processing and Feature Extraction

AI Models for Structural Health Monitoring

AI Models Developed from Biological Inspiration

Real Time Structural Health Monitoring

Meta-Learning Based Monitoring System

Other Important Information

IIT BHU AI Course: अन्य जरुरी जानकारी

इस कोर्स में 50 उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। जिसके लिए बाहरी उम्मीदवारों को कॉलेज कैंपस में ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। जिसके लिए उनको एक निश्चित शुल्क का भुगतान करना होगा। इस कोर्स से जुड़ी जरुरी डिटेल इस नोटिफिकेशन में देखा जा सकता है। साथ ही आवेदन लिंक भी मौजूद है।