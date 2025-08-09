BHU UG Admission 2025: यूजी कोर्सों में एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी, ऐसे देखें परिणाम, जानें बाकि लिस्ट कब होगी जारी

BHU UG Admission 2025: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) ने यूजी कोर्सों में एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट 8 अगस्त 2025 को जारी कर दी है। बीएचयू में पढ़ाई का सपना देख रहे अभ्यर्थी इस सूची का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। जिन छात्रों ने बीएचयू में यूजी कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वे आधिकारिक पोर्टल bhucuet.samarth.edu.in पर जाकर अपना नाम देख सकते हैं। छात्र अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
राउंड 1– सीट अलॉटमेंट, फीस लिंक और कट-ऑफ सूची: 8 अगस्त 2025
राउंड 2– सीट अलॉटमेंट सूची: 11 अगस्त 2025
राउंड 3– सीट अलॉटमेंट सूची: 14 अगस्त 2025
राउंड 4– सीट अलॉटमेंट सूची: 18 अगस्त 2025
सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि निर्धारित तारीख पर ही जरुरी डाक्यूमेंट्स जमा कर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि सीट कन्फर्मेशन में कोई दिक्कत न आए। बीएचयू देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है, इसलिए यहां दाखिले के लिए हर साल लाखों छात्र आवेदन करते हैं। ऐसे में समय पर दस्तावेज सत्यापन और फीस जमा करना बेहद जरूरी है, ताकि आपकी सीट सुरक्षित रह सके।
जिन उम्मीदवारों के नाम मेरिट लिस्ट में होंगे उन्हें 25 अगस्त, 2025 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सीट रिज़र्व के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उम्मीदवारों को अपने-अपने विभाग में रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवारों की पहली क्लास 28 अगस्त से शुरू हो जाएगी।
अलॉटमेंट रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले बीएचयू की आधिकारिक वेबसाइट bhu.ac.in पर जाएं।
वेबसाइट के होम पेज पर “BHU UG Admission 2025 Round 1 Seat Allotment Result” लिंक पर क्लिक करें।
अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।
स्क्रीन पर आपका अलॉटमेंट रिजल्ट खुल जाएगा।
लिस्ट में नाम देखने के बाद उसका प्रिंट आउट लेना न भूलें।