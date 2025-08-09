BHU UG Admission 2025: यूजी कोर्सों में एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी, ऐसे देखें परिणाम, जानें बाकि लिस्ट कब होगी जारी

BHU UG Admission 2025: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) ने यूजी कोर्सों में एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट 8 अगस्त 2025 को जारी कर दी है। बीएचयू में पढ़ाई का सपना देख रहे अभ्यर्थी इस सूची का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। जिन छात्रों ने बीएचयू में यूजी कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वे आधिकारिक पोर्टल bhucuet.samarth.edu.in पर जाकर अपना नाम देख सकते हैं। छात्र अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।