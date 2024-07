Schemes For Women In Budget 2024: महिलाओं पर विशेष ध्यान! इन योजनाओं के लिए सरकार देगी 3 लाख करोड़ रुपये

Schemes For Women and Girls In Budget: वित्त मंत्री ने कहा कि हम उद्योगों की सहायता से कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित कराएंगे, जिससे कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़े और इसे अधिक सुगम बनाया जा सके।

नई दिल्ली•Jul 23, 2024 / 02:34 pm• Shambhavi Shivani

Schemes For Women and Girls In Budget: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पूर्ण बजट पेश किया। इस बार बजट में शिक्षा, रोजगार, कृषि, विकास आदि क्षेत्र में बड़ी घोषणनाएं की गई हैं। वहीं इस बजट में महिला स्वास्थ्य और अन्य चीजों पर भी ध्यान दिया गया है। सरकार ने घोषणा की है कि महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित किए जाएंगे।

