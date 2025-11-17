Bihar Board Exam Date 2026: बोर्ड परीक्षा डेटशीट को लेकर क्या है अपडेट, पिछले साल कब से शुरू हुई थी परीक्षा?

Bihar Board Exam Date 2026(Image-Freepik)
Bihar Board Exam 2026: बिहार में चुनाव खत्म होने के बाद रिजल्ट भी जारी कर दिए गए हैं। अब इस साल बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे छात्र बोर्ड परीक्षा की डेटशीट का इंतजार कर रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड (BSEB) जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी करने की तैयारी में है। जैसे ही टाइमटेबल सार्वजनिक होगा, छात्र इसे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों biharboardonline.com या biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकेंगे।डेटशीट डाउनलोड करने के लिए छात्रों को बोर्ड की वेबसाइट पर जाना होगा।
बिहार बोर्ड हर साल की तरह इस बार भी परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित करेगा। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 से दोपहर 12:45 तक चलेगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 1:45 से शाम 5:00 बजे तक होगी। पिछले साल इंटर की परीक्षाएं 1 फरवरी से 15 फरवरी 2025 तक और मैट्रिक की परीक्षाएं 17 फरवरी से 25 फरवरी 2025 तक हुई थीं। इसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 की परीक्षाएं भी फरवरी माह में ही आयोजित की जाएंगी। बोर्ड आमतौर पर दिसंबर में टाइमटेबल जारी करता है, इसलिए इस साल भी छात्रों को दिसंबर 2025 की शुरुआत में डेटशीट मिलने की संभावना है।
जारी होने वाली डेटशीट में परीक्षा का नाम, तारीख, समय, विषयवार डिटेल्स, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए विशेष निर्देश और व्यावहारिक परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल शामिल रहेगा। परीक्षाओं का पैटर्न और समय निर्धारण काफी हद तक पिछले वर्षों जैसा ही रहने की उम्मीद है, जिससे छात्र पहले से अपनी तैयारी को सुव्यवस्थित कर सकें।
