Bihar Board Exam Date 2026: बोर्ड परीक्षा डेटशीट को लेकर क्या है अपडेट, पिछले साल कब से शुरू हुई थी परीक्षा?



बिहार बोर्ड हर साल की तरह इस बार भी परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित करेगा। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 से दोपहर 12:45 तक चलेगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 1:45 से शाम 5:00 बजे तक होगी। पिछले साल इंटर की परीक्षाएं 1 फरवरी से 15 फरवरी 2025 तक और मैट्रिक की परीक्षाएं 17 फरवरी से 25 फरवरी 2025 तक हुई थीं। इसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 की परीक्षाएं भी फरवरी माह में ही आयोजित की जाएंगी। बोर्ड आमतौर पर दिसंबर में टाइमटेबल जारी करता है, इसलिए इस साल भी छात्रों को दिसंबर 2025 की शुरुआत में डेटशीट मिलने की संभावना है।