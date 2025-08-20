Bihar DElEd Admit Card 2025: परीक्षा की तारीख फाइनल, यहां पढ़ें एडमिट कार्ड से जुड़ी जरूरी जानकारी

Bihar DElEd Admit Card 2025: बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तारीख तय कर दी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने घोषणा की है कि इस साल की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 26 अगस्त 2025 को आयोजित होगी। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में ली जाएगी।