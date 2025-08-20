Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

Bihar DElEd Admit Card 2025: परीक्षा की तारीख फाइनल, यहां पढ़ें एडमिट कार्ड से जुड़ी जरूरी जानकारी

Bihar DElEd Admit Card 2025 जल्द ही जारी किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आधिकारिक रूप से डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की डेट घोषित कर दी है।

पटना

Rahul Yadav

Aug 20, 2025

Bihar DElEd Admit Card 2025
Bihar DElEd Admit Card 2025 (Image: Gemini)

Bihar DElEd Admit Card 2025: बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तारीख तय कर दी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने घोषणा की है कि इस साल की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 26 अगस्त 2025 को आयोजित होगी। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में ली जाएगी।

कब मिलेगा एडमिट कार्ड?

बोर्ड ने जानकारी दी है कि परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड बहुत जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने पंजीकरण नंबर और पासवर्ड की मदद से इन्हें डाउनलोड कर सकेंगे।

ये भी पढ़ें

AFCAT 2 Admit Card 2025: एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड
शिक्षा
AFCAT 2 Admit Card 2025

एडमिट कार्ड में क्या होगा खास?

एडमिट कार्ड पर परीक्षा से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी दी जाएगी।

  • जैसे परीक्षा केंद्र का नाम और पता
  • परीक्षा की तारीख व समय
  • परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय
  • गेट बंद होने का समय
  • परीक्षा के नियम और निर्देश

किसलिए हो रही है यह परीक्षा?

यह परीक्षा डीएलएड (डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन) 2025-27 सत्र में दाखिले के लिए आयोजित की जा रही है। इस कोर्स में प्रवेश पाने के लिए उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षा पास करनी होगी।

ध्यान रखने योग्य बातें

  • समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें।
  • एडमिट कार्ड और एक वैध पहचान पत्र साथ ले जाएं।
  • बोर्ड से जारी जारी निर्देशों का पालन करें।
  • उम्मीदवारों को सलाह है कि वे नियमित रूप से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।

ये भी पढ़ें

ग्रेजुएट युवाओं के लिए सुनहरा मौका, पंजाब एंड सिंध बैंक में निकली 750 पदों पर भर्ती, आज से करें आवेदन
शिक्षा
Punjab and Sindh Bank Vacancy 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

20 Aug 2025 07:13 pm

Hindi News / Education News / Bihar DElEd Admit Card 2025: परीक्षा की तारीख फाइनल, यहां पढ़ें एडमिट कार्ड से जुड़ी जरूरी जानकारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.