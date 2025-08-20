Bihar DElEd Admit Card 2025: परीक्षा की तारीख फाइनल, यहां पढ़ें एडमिट कार्ड से जुड़ी जरूरी जानकारी

Bihar DElEd Admit Card 2025: बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तारीख तय कर दी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने घोषणा की है कि इस साल की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 26 अगस्त 2025 को आयोजित होगी। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में ली जाएगी।
बोर्ड ने जानकारी दी है कि परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड बहुत जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने पंजीकरण नंबर और पासवर्ड की मदद से इन्हें डाउनलोड कर सकेंगे।
एडमिट कार्ड पर परीक्षा से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी दी जाएगी।
यह परीक्षा डीएलएड (डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन) 2025-27 सत्र में दाखिले के लिए आयोजित की जा रही है। इस कोर्स में प्रवेश पाने के लिए उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षा पास करनी होगी।