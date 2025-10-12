Bihar DELED Answer Key 2025 यहां से करें डाउनलोड, आपत्ति दर्ज करने का आखिरी मौका कल, ऐसे कर सकते हैं ऑब्जेक्शन

Bihar DELED Answer Key 2025 (Image: Freepik)
Bihar DELED Answer Key 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की आंसर की (Bihar DELED Answer Key 2025) जारी कर दी है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे,वे अब अपनी आंसर की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही, अगर किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर कोई आपत्ति ह तो उम्मीदवार 13 अक्टूबर 2025 तक ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद कोई शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी।
बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 16 अगस्त से 13 अक्टूबर 2025 तक विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में राज्यभर से लाखों अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। अब बोर्ड ने परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है ताकि उम्मीदवार अपने उत्तरों की जांच कर सकें और यदि कोई गलती दिखे तो आपत्ति दर्ज कर सकें।
डीएलएड परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे गए थे, जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों से थे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था, यानी परीक्षा कुल 120 अंकों की थी। परीक्षा पास करने के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 35% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।
जो उम्मीदवार किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर असंतुष्ट हैं वे आखिरी तारीख से पहले अपनी आपत्ति जरूर दर्ज करें। ध्यान रखें कि 13 अक्टूबर 2025 के बाद कोई ऑब्जेक्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद बोर्ड सभी आपत्तियों की समीक्षा कर फाइनल आंसर की जारी करेगा।
