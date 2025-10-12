Bihar DELED Answer Key 2025 यहां से करें डाउनलोड, आपत्ति दर्ज करने का आखिरी मौका कल, ऐसे कर सकते हैं ऑब्जेक्शन

Bihar DELED Answer Key 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की आंसर की (Bihar DELED Answer Key 2025) जारी कर दी है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे,वे अब अपनी आंसर की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही, अगर किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर कोई आपत्ति ह तो उम्मीदवार 13 अक्टूबर 2025 तक ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद कोई शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी।