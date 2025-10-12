Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Bihar DELED Answer Key 2025 यहां से करें डाउनलोड, आपत्ति दर्ज करने का आखिरी मौका कल, ऐसे कर सकते हैं ऑब्जेक्शन

Bihar DELED Answer Key 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड आंसर की जारी कर दिया है। उम्मीदवार 13 अक्टूबर 2025 तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आंसर की डाउनलोड करने और ऑब्जेक्शन करने की प्रक्रिया यहां जानें।

2 min read

पटना

image

Rahul Yadav

Oct 12, 2025

Bihar DELED Answer Key 2025

Bihar DELED Answer Key 2025 (Image: Freepik)

Bihar DELED Answer Key 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 की आंसर की (Bihar DELED Answer Key 2025) जारी कर दी है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे,वे अब अपनी आंसर की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही, अगर किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर कोई आपत्ति ह तो उम्मीदवार 13 अक्टूबर 2025 तक ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद कोई शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी।

Bihar DELED Answer Key 2025: कब हुई थी परीक्षा?

बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 16 अगस्त से 13 अक्टूबर 2025 तक विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में राज्यभर से लाखों अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। अब बोर्ड ने परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है ताकि उम्मीदवार अपने उत्तरों की जांच कर सकें और यदि कोई गलती दिखे तो आपत्ति दर्ज कर सकें।

Bihar DELED Answer Key 2025 ऐसे करें डाउनलोड

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाएं।
  • होमपेज पर 'Bihar DELED Joint Entrance Test Answer Key 2025' लिंक पर क्लिक करें।
  • अपनी लॉगिन जानकारी दर्ज करें।
  • आपकी आंसर की स्क्रीन पर खुल जाएगी।
  • इसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए सेव कर लें।

Bihar DELED Answer Key 2025 Link

ऐसे दर्ज करें Bihar DELED Answer Key 2025 पर आपत्ति

  • वेबसाइट पर जाकर 'Objection D.EL.ED Joint Entrance Test 2025' लिंक पर क्लिक करें।
  • अब लॉगिन करने के लिए अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
  • जिस प्रश्न पर आपत्ति है, उसे चुनें और कारण बताएं।
  • प्रति प्रश्न निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।
  • अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करें।

डीएलएड परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे गए थे, जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों से थे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था, यानी परीक्षा कुल 120 अंकों की थी। परीक्षा पास करने के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 35% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

जरूरी सलाह

जो उम्मीदवार किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर असंतुष्ट हैं वे आखिरी तारीख से पहले अपनी आपत्ति जरूर दर्ज करें। ध्यान रखें कि 13 अक्टूबर 2025 के बाद कोई ऑब्जेक्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद बोर्ड सभी आपत्तियों की समीक्षा कर फाइनल आंसर की जारी करेगा।

ये भी पढ़ें

AI Classes In Schools: शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब कक्षा 3 से आगे सभी क्लासों में शामिल होगा AI पाठ्यक्रम
शिक्षा
AI classes in schools India, AI education in India 2026, Artificial Intelligence in school curriculum, Ministry of Education AI syllabus, AI subjects from class 3 onwards,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

12 Oct 2025 01:07 pm

Published on:

12 Oct 2025 01:03 pm

Hindi News / Education News / Bihar DELED Answer Key 2025 यहां से करें डाउनलोड, आपत्ति दर्ज करने का आखिरी मौका कल, ऐसे कर सकते हैं ऑब्जेक्शन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

PM Education Loan: पीएम एजुकेशन लोन क्या है? जानिए इसका कैसे लाभ ले सकते हैं

PM Education Loan
शिक्षा

High Paying Jobs: 5 साल पहले नहीं था इन नौकरियों का नामों निशान, आज कमा सकते हैं लाखों

new jobs in India 2025, high paying new careers 2025, emerging careers in India, trending jobs in 2025, future jobs in India, new professions of the decade, top modern careers 2025,
शिक्षा

Dharmendra Pradhan Education: देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस कॉलेज-यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई, जानिए

Dharmendra Pradhan Education
शिक्षा

AI Classes In Schools: शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब कक्षा 3 से आगे सभी क्लासों में शामिल होगा AI पाठ्यक्रम

AI classes in schools India, AI education in India 2026, Artificial Intelligence in school curriculum, Ministry of Education AI syllabus, AI subjects from class 3 onwards,
शिक्षा

School Holiday: इन राज्यों में छठ पर इतने दिनों की रहेगी छुट्टी, जानें कब से कब तक रहेंगे स्कूल-कॉलेज बंद

Chhath Puja School Holiday
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.