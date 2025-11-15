ये है बिहार का सबसे बड़ा जिला, जानिए विधानसभा चुनाव 2025 में यहां किसका चला जादू?

Which is the Largest District of Bihar, Election 2025 Result (Image: Freepik)
Bihar Election 2025 Result: बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव संपन्न हो गया है। इसमें एनडीए गठबंधन की जीत हुई है। परिणाम आने के बाद एक बार फिर से सत्तरूढ़ गठबंधन सरकार बनाने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इस अर्टिकल में आपको बिहार के सबसे बड़े राज्य के बारे में बताएंगे, साथ में यह भी जानेंगे यहां कितनी विधानसभा सीटे हैं और किसका जादू चला है।
बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम चंपारण है। यह लगभग 5,229 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो आकार में कैरेबियन देश त्रिनिदाद और टोबैगो के बराबर माना जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या लगभग 39.35 लाख थी, जो कई छोटे राष्ट्रों की आबादी से भी अधिक है।
पश्चिम चंपारण जिले में 9 विधानसभा सीटे हैं। जिसमें बेतिया, चनपटिया, नौतन, बगहा, नरकटियागंज, रामनगर, वाल्मीकि नगर, लौरिया और सिकटा शामिल हैं।
पश्चिम चंपारण जिले की सभी 9 विधानसभा सीटों में बीजेपी का प्रदर्शन सबसे मजबूत रहा है। क्योंकि इसने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को 2 सीटें मिलीं, जबकि जेडीयू को 1 सीट हासिल हुई है।
|क्रम
|विधानसभा सीट
|विजेता
|पार्टी
|1
|बेतिया (Bettiah)
|रेणु देवी
|बीजेपी (BJP)
|2
|चनपटिया (Chanpatia)
|अभिषेक रंजन
|कांग्रेस (INC)
|3
|नौतन (Nautan)
|नारायण प्रसाद
|बीजेपी (BJP)
|4
|बगहा (Bagaha)
|राम सिंह
|बीजेपी (BJP)
|5
|नरकटियागंज (Narkatiaganj)
|संजय पाण्डेय
|बीजेपी (BJP)
|6
|रामनगर (Ramnagar)
|नंदकिशोर राम
|बीजेपी (BJP)
|7
|वाल्मीकि नगर (Valmikinagar)
|सुरेंद्र प्रसाद
|कांग्रेस (INC)
|8
|लौरिया (Lauriya)
|विनय बिहारी
|बीजेपी (BJP)
|9
|सिकटा (Sikta)
|समृद्ध वर्मा
|जेडीयू (JDU)
