Bihar Home Guard Vacancy 2025: अब तक इन जिलों के लिए जारी हो चूका है फाइनल मेरिट लिस्ट, सीधे इस लिंक से देखें परिणाम

Bihar Home Guard Vacancy 2025: बिहार होमगार्ड भर्ती में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने की प्रक्रिया जारी है। अब तक इस भर्ती में 25 जिलों के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट का फाइनल मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट onlinebhg.bihar.gov.in पर जाकर देखा और डाउनलोड किया जा सकता है। यह मेरिट लिस्ट उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने शारीरिक मापदंड परीक्षण (PMT) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में भाग लिया था। इस भर्ती में किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं ली गई थी। चयन पूरी तरह से फिजिकल परफॉर्मेंस के आधार पर किया गया है। बाकि जिलों का भी एक-एक करके फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा।