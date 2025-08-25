Patrika LogoSwitch to English

Bihar Home Guard Vacancy 2025: अब तक इन जिलों के लिए जारी हो चूका है फाइनल मेरिट लिस्ट, सीधे इस लिंक से देखें परिणाम

Bihar Home Guard Bharti: फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आगे की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल होगा। इस भर्ती परीक्षा में किसी प्रकार की लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं होना है।

पटना

Anurag Animesh

Aug 25, 2025

Bihar Home Guard Vacancy 2025
Bihar Home Guard Vacancy 2025(AI Image-Grok)

Bihar Home Guard Vacancy 2025: बिहार होमगार्ड भर्ती में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने की प्रक्रिया जारी है। अब तक इस भर्ती में 25 जिलों के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट का फाइनल मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट onlinebhg.bihar.gov.in पर जाकर देखा और डाउनलोड किया जा सकता है। यह मेरिट लिस्ट उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने शारीरिक मापदंड परीक्षण (PMT) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में भाग लिया था। इस भर्ती में किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं ली गई थी। चयन पूरी तरह से फिजिकल परफॉर्मेंस के आधार पर किया गया है। बाकि जिलों का भी एक-एक करके फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा।

Bihar Home Guard Vacancy 2025: ये है चयन प्रक्रिया


फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आगे की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल होगा। इस भर्ती परीक्षा में किसी प्रकार की लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं होना है। इसलिए चयनित उम्मीदवारों को डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट प्रक्रिया से गुजरना होगा। डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट की तारीख अलग-अलग जिलों के अनुसार जारी किया जाएगा।

Bihar Home Guard Bharti 2025: इन जिलों के लिए मेरिट लिस्ट जारी

क्रमांकजिला नाम
1Araria
2Auranagabad
3Banka
4Bettiah (West Champaran)
5Bhojpur
6Buxar
7Darbhanga
8Gopalganj
9Jamui
10Kaimur
11Khagaria
12Kishanganj
13Lakhisarai
14Madhepura
15Madhubani
16Munger
17Nawada
18Purnea
19Samastipur
20Saran
21Shekhpura
22Sheohar
23Sitamarhi
24Supaul
25Vaishali

Bihar Home Guard Final Merit List 2025: ऐसे देख पाएंगे रिजल्ट


फाइनल मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट onlinebhg.bihar.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर "District-Wise Final Merit List" का विकल्प मिलेगा – उस पर क्लिक करें।
अपनी संबंधित जिले का चयन करें।
“लिस्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें” लिंक पर क्लिक करें।
खुलने वाली PDF फाइल में अपना नाम या रोल नंबर खोजें।
भविष्य में उपयोग के लिए इसे सेव या प्रिंट भी कर सकते हैं।

शिक्षा

Published on:

25 Aug 2025 05:37 pm

Hindi News / Education News / Bihar Home Guard Vacancy 2025: अब तक इन जिलों के लिए जारी हो चूका है फाइनल मेरिट लिस्ट, सीधे इस लिंक से देखें परिणाम

