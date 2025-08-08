Bihar Jeevika Vacancy 2025: आजीविका समिति ने 2500 से ज्यादा पदों के लिए निकाली भर्ती, ग्रेजुएट उम्मीदवार करें अप्लाई

Bihar Jeevika Vacancy 2025: बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति (BRLPS) ने विभिन्न पदों पर कुल 2747 सीटों के लिए वैकेंसी निकाली है। जो भी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे 18 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया BRLPS की आधिकारिक वेबसाइट brlps.in पर शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी जल्द से जल्द आवेदन कर लें।