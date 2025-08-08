Bihar Jeevika Vacancy 2025: आजीविका समिति ने 2500 से ज्यादा पदों के लिए निकाली भर्ती, ग्रेजुएट उम्मीदवार करें अप्लाई

Bihar Jeevika Vacancy 2025: बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति (BRLPS) ने विभिन्न पदों पर कुल 2747 सीटों के लिए वैकेंसी निकाली है। जो भी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे 18 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया BRLPS की आधिकारिक वेबसाइट brlps.in पर शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी जल्द से जल्द आवेदन कर लें।
ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर– 73 पद
लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट– 235 पद
एरिया को-ऑर्डिनेटर– 374 पद
अकाउंटेंट (DPCU/BPIU लेवल)– 167 पद
ऑफिस असिस्टेंट (DPCU/BPIU लेवल)– 187 पद
कम्युनिटी को-ऑर्डिनेटर– 1177 पद
ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव– 534 पद
इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन रखी गई है। कुछ पदों के लिए B.Tech, BCA, B.Sc (IT) या कृषि से संबंधित पीजी डिग्री की आवश्यकता भी है। हर पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता में अंतर हो सकता है, इसलिए उम्मीदवार आवेदन करने से पहले भर्ती का डिटेल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें।
आयु सीमा
आयु सीमा की बात करें न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है। अधिकतम आयु सीमा सामान्य / EWS पुरुष के लिए 37 वर्ष, सामान्य / BC / EBC / EWS महिला के लिए 40 वर्ष और BC / EBC पुरुष के लिए 40 वर्ष और SC / ST (पुरुष व महिला) के लिए 42 वर्ष तय है।
आवेदन के लिए सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट brlps.in वेबसाइट पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए भर्ती लिंक पर क्लिक करें।
नया रजिस्ट्रेशन करें और लॉगइन करें।
आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।
निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रखें।