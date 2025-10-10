Bihar Police CID Vacancy 2025: बिहार पुलिस सीआईडी में निकली भर्ती, आपके पास है ये डिग्री तो कर दें अप्लाई, सैलरी भी है बढ़िया

Bihar Police CID Vacancy 2025: बिहार के युवाओं के लिए सीआईडी से जुड़कर काम करने का बढ़िया मौका है। Criminal Investigation Department(CID), बिहार पुलिस ने असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक विज्ञापन (Advt. No. 01/2025) जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 06 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट police.bihar.gov.in पर जाना होगा।