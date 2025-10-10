Bihar Police CID Vacancy 2025: बिहार पुलिस सीआईडी में निकली भर्ती, आपके पास है ये डिग्री तो कर दें अप्लाई, सैलरी भी है बढ़िया

Bihar Police CID Vacancy 2025(AI Image-Gemini)
Bihar Police CID Vacancy 2025: बिहार के युवाओं के लिए सीआईडी से जुड़कर काम करने का बढ़िया मौका है। Criminal Investigation Department(CID), बिहार पुलिस ने असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक विज्ञापन (Advt. No. 01/2025) जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 06 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट police.bihar.gov.in पर जाना होगा।
असिस्टेंट डायरेक्टर पद के लिए उम्मीदवार के पास M.Sc./M.Tech. डिग्री होनी चाहिए, फॉरेंसिक साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बायोकैमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, साइकोलॉजी या संबंधित विषय में। साथ ही, B.Tech/B.E. डिग्री वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं यदि उनका स्पेशलाइजेशन संबंधित क्षेत्र में है।
सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए उम्मीदवार के पास M.Sc./M.Tech. डिग्री होनी चाहिए, फॉरेंसिक साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी या समकक्ष विषय में।
आयु सीमा (31 अक्टूबर 2025 तक)
न्यूनतम आयु: 21 वर्ष
अधिकतम आयु: 65 वर्ष
(आरक्षण नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।)
आवेदन शुल्क की बात करें तो सभी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपया आवेदन शुल्क तय किया गया है। वहीं सैलरी की बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर के पद के लिए 65,000 रुपया प्रतिमाह और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 50,000 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा।
आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट police.bihar.gov.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर “Recruitment” सेक्शन में जाकर Assistant Director & Senior Scientific Assistant का नोटिफिकेशन खोलें।
नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें।
ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें।
जरूरी डाक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट करें।
भरे हुए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
