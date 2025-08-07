Bihar Police Constable Answer Key 2025: कब जारी होगी बिहार पुलिस कांस्टेबल आंसर-की?

Bihar Police Constable Answer Key 2025: बिहार में पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा हो चुकी है। इस परीक्षा में बैठे उम्मीदवार अब आंसर-की और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आंसर-की और रिजल्ट के बारे में कोई आधिकारिक तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन जल्द से इसकी घोषणा की जा सकती है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 19,838 कांस्टेबल पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। परीक्षा में लगभग 16.73 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का आयोजन छह चरणों में राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। ये परीक्षाएं 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 27 जुलाई, 30 जुलाई और 3 अगस्त 2025 को आयोजित की गई थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जल्द ही जारी की जा सकती है। संभावना है कि इसे 14 अगस्त 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। आंसर-की जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को उसमें दर्ज संभावित गलतियों के खिलाफ ऑब्जेक्शन दर्ज कराने का भी मौका मिलेगा। प्राप्त आपत्तियों की जांच के बाद ही फाइनल आंसर-की और फिर रिजल्ट घोषित किया जाएगा।
आंसर-की देखने के लिए सबसे पहले csbc.bih.nic.in वेबसाइट पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध ‘Constable Answer Key 2025’ लिंक पर क्लिक करें।
स्क्रीन पर आंसर-की PDF में खुल जाएगी।
इसे ध्यानपूर्वक देखें और डाउनलोड कर लें।
लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रियाओं के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें शारीरिक मानक परीक्षण (PST), शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल जांच शामिल है। लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित होते ही शारीरिक परीक्षाओं का शेड्यूल भी सीएसबीसी (CSBC) की ओर से जारी कर दिया जाएगा।