7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

Bihar Police Constable Answer Key 2025: कब जारी होगी बिहार पुलिस कांस्टेबल आंसर-की?

Bihar Police Constable Answer Key 2025: परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जल्द ही जारी की जा सकती है। संभावना है कि इसे 14 अगस्त 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

भारत

Anurag Animesh

Aug 07, 2025

Bihar Police Constable Answer Key 2025
Bihar Police Constable Answer Key 2025(AI Image-Gemini)

Bihar Police Constable Answer Key 2025: बिहार में पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा हो चुकी है। इस परीक्षा में बैठे उम्मीदवार अब आंसर-की और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आंसर-की और रिजल्ट के बारे में कोई आधिकारिक तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन जल्द से इसकी घोषणा की जा सकती है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 19,838 कांस्टेबल पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। परीक्षा में लगभग 16.73 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का आयोजन छह चरणों में राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। ये परीक्षाएं 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 27 जुलाई, 30 जुलाई और 3 अगस्त 2025 को आयोजित की गई थी।

Bihar Police Constable Answer Key 2025: आंसर-की कब आएगी?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जल्द ही जारी की जा सकती है। संभावना है कि इसे 14 अगस्त 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। आंसर-की जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को उसमें दर्ज संभावित गलतियों के खिलाफ ऑब्जेक्शन दर्ज कराने का भी मौका मिलेगा। प्राप्त आपत्तियों की जांच के बाद ही फाइनल आंसर-की और फिर रिजल्ट घोषित किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

BPSC TRE 4: कुल वैकेंसी की आधी सीटों पर होगी भर्ती, बाकि सीटें TRE 5 के लिए रिजर्व
शिक्षा
BPSC TRE 4.0

Bihar Police Constable Vacancy 2025: आंसर-की कहां और कैसे देखें?

आंसर-की देखने के लिए सबसे पहले csbc.bih.nic.in वेबसाइट पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध ‘Constable Answer Key 2025’ लिंक पर क्लिक करें।
स्क्रीन पर आंसर-की PDF में खुल जाएगी।
इसे ध्यानपूर्वक देखें और डाउनलोड कर लें।

Bihar Police Constable Bharti: रिजल्ट के बाद की प्रक्रिया

लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रियाओं के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें शारीरिक मानक परीक्षण (PST), शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल जांच शामिल है। लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित होते ही शारीरिक परीक्षाओं का शेड्यूल भी सीएसबीसी (CSBC) की ओर से जारी कर दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

WBJEE 2025 का रिजल्ट फिर से हुआ पोस्टपोन, जानें अब कब जारी होगा रिजल्ट
शिक्षा
WBJEE 2025 Result Postponed

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

07 Aug 2025 03:10 pm

Hindi News / Education News / Bihar Police Constable Answer Key 2025: कब जारी होगी बिहार पुलिस कांस्टेबल आंसर-की?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.