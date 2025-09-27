बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 जारी: यहां देखें अपना नाम और आगे की प्रक्रिया

Bihar Police Constable Result 2025: बिहार में पुलिस कांस्टेबल बनने का सपना देखने वाले लाखों युवाओं का इंतजार खत्म हो गया है। केंद्रीय चयन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल (CSBC) ने बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की सूची अब आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। चयनित उम्मीदवारों को आगे शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) के लिए बुलाया जाएगा।
CSBC ने कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर अपलोड किया है। अभ्यर्थी साइट पर जाकर रिजल्ट सेक्शन में 'Written Examination Results for Shortlisting of Candidates for PET (Advt. No. 01/2025)' लिंक पर क्लिक करके PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इस फाइल में सभी सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर और नाम शामिल हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे PDF को सुरक्षित रखें, क्योंकि आगे की प्रक्रिया में इसकी जरूरत पड़ेगी।
बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 इस बार बड़ी संख्या में की जा रही है। कुल 19,838 पदों के लिए यह भर्ती अभियान चल रहा है। इस भर्ती के लिए 16 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था जिनमें से लाखों ने लिखित परीक्षा दी। अब जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए हैं उन्हें अगले चरण यानी शारीरिक परीक्षाओं का सामना करना होगा।
लिखित परीक्षा में पास होने के बाद अब उम्मीदवारों को शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) देना होगा।
PST (Physical Standard Test): इसमें उम्मीदवारों की लंबाई, वजन और छाती का माप लिया जाएगा। पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए मानक अलग-अलग तय किए गए हैं।
PET (Physical Efficiency Test): इसमें दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक जैसी गतिविधियां करवाई जाएंगी। इन परीक्षाओं से उम्मीदवार की फिटनेस और शारीरिक क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा।
PST और PET में सफल उम्मीदवारों के डाक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी।
अंत में योग्य उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद ही अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी।
जिनका नाम लिखित परीक्षा की सूची में आया है, उन्हें अब अपनी फिटनेस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पर्याप्त अभ्यास और स्वास्थ्य का ध्यान रखकर ही उम्मीदवार अगले चरण को सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं। साथ ही, सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स जैसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और अन्य कागजात पहले से तैयार रखना जरूरी है ताकि आगे की प्रक्रिया में कोई दिक्कत न हो।
|विवरण
|जानकारी
|भर्ती संस्था
|केंद्रीय चयन बोर्ड ऑफ कॉन्स्टेबल (CSBC)
|पदों की संख्या
|19,838
|कुल आवेदक
|लगभग 16,73,586
|विज्ञापन संख्या
|01/2025
|परीक्षा चरण
|लिखित परीक्षा → PST → PET → डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन → मेडिकल टेस्ट
|आधिकारिक वेबसाइट
|csbc.bihar.gov.in