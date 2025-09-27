बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 जारी: यहां देखें अपना नाम और आगे की प्रक्रिया

CSBC ने कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर अपलोड किया है। अभ्यर्थी साइट पर जाकर रिजल्ट सेक्शन में 'Written Examination Results for Shortlisting of Candidates for PET (Advt. No. 01/2025)' लिंक पर क्लिक करके PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इस फाइल में सभी सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर और नाम शामिल हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे PDF को सुरक्षित रखें, क्योंकि आगे की प्रक्रिया में इसकी जरूरत पड़ेगी।