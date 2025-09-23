दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025: 7565 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 सितंबर 2025 से 21 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। उम्मीदवार रात 11 बजे तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। फीस भुगतान की आखिरी तारीख 22 अक्टूबर है जबकि एप्लिकेशन करेक्शन विंडो 29 से 31 अक्टूबर तक खुली रहेगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE) दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी।