दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025: 7565 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, जानें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

Delhi Police Constable Vacancy 2025: दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गई है। उम्मीदवार अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जानें योग्यता, आयु सीमा, सैलरी और अन्य डिटेल्स।

नई दिल्ली

Rahul Yadav

Sep 23, 2025

Delhi Police Constable Vacancy 2025
Delhi Police Constable Vacancy 2025 (Image: Gemini)

Delhi Police Constable Vacancy 2025: दिल्ली पुलिस में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर आया है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के तहत कुल 7565 पदों पर पुरुष और महिला उम्मीदवारों की नियुक्ति होगी।

आवेदन की तारीखें

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 सितंबर 2025 से 21 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। उम्मीदवार रात 11 बजे तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। फीस भुगतान की आखिरी तारीख 22 अक्टूबर है जबकि एप्लिकेशन करेक्शन विंडो 29 से 31 अक्टूबर तक खुली रहेगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE) दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी।

कुल पदों का विवरण

इस भर्ती में कुल 7565 रिक्तियां हैं। इनमें पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग कैटेगेरी शामिल की गई हैं। पुरुष कांस्टेबल पद सबसे अधिक संख्या में हैं जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए भी 2496 पद आरक्षित हैं।

क्या है पात्रता और योग्यता?

  • उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  • न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है।
  • दिल्ली पुलिस कर्मचारियों के बच्चों या विशेष कैटेगेरी के लिए 11वीं पास भी मान्य है।
  • आयु सीमा 18 से 25 वर्ष रखी गई है (सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी)।
  • पुरुष उम्मीदवारों के पास LMV (मोटरसाइकिल/कार) का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है।

कितनी मिलेगी सैलरी?

चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-3 (21,700 रुपये से 69,100 रुपये) के अनुसार वेतन मिलेगा। यह पद ग्रुप ‘C’ कैटेगेरी में आते हैं।

चयन प्रक्रिया

  • कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE): SSC द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में आयोजित की जाएगी।
  • शारीरिक दक्षता एवं मापदंड परीक्षा (PE&MT): दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित (केवल क्वालिफाइंग नेचर की) की जाएगी।
  • डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन: PE&MT के समय होगा।
  • मेडिकल टेस्ट: दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में होगा।
  • फाइनल मेरिट: केवल लिखित परीक्षा (CBE) के अंकों पर आधारित होगी।

Delhi Police Constable Vacancy 2025 के लिए कैसे करें आवेदन?

  • उम्मीदवारों को पहले ssc.gov.in पर वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) करना होगा।
  • इसके बाद ऑनलाइन आवेदन पोर्टल या 'my SSC' मोबाइल ऐप के जरिए भरा जा सकता है।
  • आवेदन शुल्क: 100 रुपये (महिला, एससी, एसटी और पूर्व सैनिक वर्ग को छूट)।
  • भुगतान BHIM UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड से किया जा सकता है।

जरूरी बातें

  • आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।
  • गलत या अधूरी जानकारी भरने पर आवेदन रद्द हो जाएगा।
  • PwBD (विकलांग उम्मीदवारों) के लिए यह पद उपलब्ध नहीं हैं।
  • उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आखिरी तारीख का इंतजार न करें और समय पर आवेदन करें।
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025विवरण
भर्ती का नामदिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025
कुल पद7565
योग्यता12वीं पास (विशेष स्थिति में 11वीं)
आयु सीमा18-वर्ष (आरक्षित वर्गों को छूट)
ऑनलाइन आवेदन की तिथि22 सितंबर - 21 अक्टूबर 2025
फीस भुगतान की अंतिम तिथि22 अक्टूबर 2025
सुधार विंडो29 - 31 अक्टूबर 2025
परीक्षा (CBE)दिसंबर 2025/जनवरी 2026
वेतनमान₹21,700 - ₹69,100 (पे लेवल-3)
चयन प्रक्रियाCBE + PE&MT + डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन + मेडिकल
आधिकारिक वेबसाइटssc.gov.in

