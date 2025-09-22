Bihar Teacher Vacancy TRE 4 पर शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, 26 हजार से अधिक पदों पर होगी भर्ती, जानें पूरी डिटेल

Bihar Teacher Vacancy TRE 4: बिहार में टीचर परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को शिक्षा विभाग के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीचर भर्ती परीक्षा (TRE-4) और STET 2025 से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि TRE-4 की वैकेंसी अगले 5 दिनों के भीतर बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेज दी जाएगी, जिससे भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सके।