Bihar Teacher Vacancy TRE 4 पर शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, 26 हजार से अधिक पदों पर होगी भर्ती, जानें पूरी डिटेल

Bihar Teacher Vacancy TRE 4: बिहार में टीचर परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को शिक्षा विभाग के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीचर भर्ती परीक्षा (TRE-4) और STET 2025 से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि TRE-4 की वैकेंसी अगले 5 दिनों के भीतर बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेज दी जाएगी, जिससे भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सके।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि STET 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 27 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा और इसका रिजल्ट 16 नवंबर 2025 को जारी होगा। TRE-4 के जरिए बिहार में 26,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी जिससे राज्य के शिक्षा ढांचे में सुधार और नए शिक्षक शामिल होंगे।
शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के तबादले के बारे में भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 13 सितंबर तक कुल 41,689 शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन किया था। इसमें से 24,600 शिक्षकों का तबादला उनके चुने हुए तीन जिलों में से किसी एक जिले में कर दिया गया है। वहीं लगभग 17,000 शिक्षकों को उनके विकल्पों में से किसी भी जिले में स्थानांतरण नहीं मिला है।
इन 17,000 शिक्षकों को अब एक और मौका दिया जाएगा। वे 23 सितंबर से 28 सितंबर 2025 तक ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर नए तीन जिलों का विकल्प चुन सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने साफ किया कि सरकार की कोशिश है कि भर्ती और तबादला प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी हो ताकि शिक्षकों को असुविधा न हो और छात्रों की पढ़ाई पर कोई असर न पड़े।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद न केवल शिक्षकों की भर्ती को सुचारू बनाना है बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि बिहार के सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। TRE-4 और STET 2025 की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होगी जिससे राज्य में शिक्षा क्षेत्र में सुधार और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित होगी।