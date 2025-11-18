Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Bihar Police Vacancy 2025: बिहार पुलिस भर्ती प्रक्रिया फिर होगी शुरू, 25 हजार से ज्यादा पदों पर होनी है भर्ती

बिहार पुलिस में सिपाही के 19,838 पदों के लिए मार्च 2025 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इस पर 16.73 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया। जुलाई–अगस्त में छह चरणों में लिखित परीक्षा संपन्न कराई गई।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anurag Animesh

Nov 18, 2025

Bihar Police Vacancy 2025

Bihar Police Vacancy 2025(AI Image-Grok)

Bihar Police Vacancy 2025: बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद लंबित सभी भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और केंद्रीय चयन पर्षद (CSBC) द्वारा विभिन्न विभागों में लंबित पड़ी लगभग 25,847 रिक्तियों पर भर्ती प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही है। चुनाव के कारण अटकी इन सभी भर्तियों के छह अलग-अलग चरणों की परीक्षाएं वर्तमान में प्रगति पर हैं। इनमें सबसे अधिक 19,838 पद सिर्फ बिहार पुलिस सिपाही के हैं। इसके अलावा कक्षपाल के 2,417, मद्यनिषेध सिपाही के 1,603, चलंत दस्ता सिपाही के 108 पद, प्रवर्तन अवर निरीक्षक के 33, सहायक जेल अधीक्षक (भूतपूर्व सैनिक) के 25 और वन रेंज ऑफिसर के 24 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी है।

Bihar Police Vacancy 2025: सिपाही भर्ती में 16.73 लाख आवेदन

बिहार पुलिस में सिपाही के 19,838 पदों के लिए मार्च 2025 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इस पर 16.73 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया। जुलाई–अगस्त में छह चरणों में लिखित परीक्षा संपन्न कराई गई, जिसमें 13.30 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। लिखित परीक्षा के आधार पर 99,690 उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए चयनित किया गया है। CSBC के अनुसार, PET परीक्षा दिसंबर से आयोजित होगी और इसकी तारीख और स्थान की जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगी। PET के दौरान ही डाक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा।

Bihar Police Vacancy 2025: कक्षपाल, मद्यनिषेध व चलंत दस्ता सिपाही में स्क्रूटिनी जारी


कारा विभाग में कक्षपाल, परिवहन विभाग में चलंत दस्ता तथा मद्य निषेध सिपाही के कुल 4,128 पदों के लिए 6 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। वर्तमान में इन आवेदनों की स्क्रूटिनी चल रही है। स्क्रूटिनी पूरी होने के बाद लिखित परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा में 30% या उससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों में से पदों की संख्या से 5 गुना उम्मीदवारों को PET के लिए चुना जाएगा। भूतपूर्व सैनिक और गृहरक्षक कोटा के कक्षपाल पदों के लिए लिखित परीक्षा ही अंतिम मेरिट का आधार होगी। जबकि सामान्य कक्षपाल, मद्यनिषेध सिपाही और चलंत दस्ता सिपाही पदों पर लिखित परीक्षा केवल PET और डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाइंग मानी जाएगी।

सात दिसंबर को सहायक जेल अधीक्षक, 14 दिसंबर को प्रवर्तन अवर निरीक्षक परीक्षा

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने प्रवर्तन अवर निरीक्षक तथा सहायक जेल अधीक्षक (भूतपूर्व सैनिक) पदों के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। सहायक जेल अधीक्षक की परीक्षा 7 दिसंबर, सुबह 11 बजे से 1 बजे तक होगा। साथ ही प्रवर्तन अवर निरीक्षक की परीक्षा 14 दिसंबर को दो पालियों में आयोजित की जाएगी। इन परीक्षाओं का ई-एडमिट कार्ड 19 नवंबर से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। परीक्षा केंद्रों की सूची भी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Nov 2025 11:08 am

Hindi News / Education News / Bihar Police Vacancy 2025: बिहार पुलिस भर्ती प्रक्रिया फिर होगी शुरू, 25 हजार से ज्यादा पदों पर होनी है भर्ती

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

ISRO Vacancy 2025: बिना परीक्षा इसरो में काम करने का मौका, सैलरी भी है बढ़िया, बस चाहिए ये योग्यता

ISRO Vacancy 2025
शिक्षा

माइक्रोसॉफ्ट कॉलेज छात्रों को एक साल के लिए फ्री दे रहा Microsoft 365 Personal, ऐसे करें साइन अप

Microsoft 365 Personal Free for Students
टेक्नोलॉजी

शेख हसीना को फांसी की सजा, जानिए कितनी पढ़ी लिखी हैं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री

Sheikh Hasina Education Background
शिक्षा

Railway Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए रेलवे में काम करने का बढ़िया मौका, ITI वाले भी करें अप्लाई

Railway Recruitment 2025
शिक्षा

सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा साइबर सुरक्षा का पाठ

बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.