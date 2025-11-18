Bihar Police Vacancy 2025: बिहार पुलिस भर्ती प्रक्रिया फिर होगी शुरू, 25 हजार से ज्यादा पदों पर होनी है भर्ती

Bihar Police Vacancy 2025(AI Image-Grok)
Bihar Police Vacancy 2025: बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद लंबित सभी भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और केंद्रीय चयन पर्षद (CSBC) द्वारा विभिन्न विभागों में लंबित पड़ी लगभग 25,847 रिक्तियों पर भर्ती प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही है। चुनाव के कारण अटकी इन सभी भर्तियों के छह अलग-अलग चरणों की परीक्षाएं वर्तमान में प्रगति पर हैं। इनमें सबसे अधिक 19,838 पद सिर्फ बिहार पुलिस सिपाही के हैं। इसके अलावा कक्षपाल के 2,417, मद्यनिषेध सिपाही के 1,603, चलंत दस्ता सिपाही के 108 पद, प्रवर्तन अवर निरीक्षक के 33, सहायक जेल अधीक्षक (भूतपूर्व सैनिक) के 25 और वन रेंज ऑफिसर के 24 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी है।
बिहार पुलिस में सिपाही के 19,838 पदों के लिए मार्च 2025 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इस पर 16.73 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया। जुलाई–अगस्त में छह चरणों में लिखित परीक्षा संपन्न कराई गई, जिसमें 13.30 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। लिखित परीक्षा के आधार पर 99,690 उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए चयनित किया गया है। CSBC के अनुसार, PET परीक्षा दिसंबर से आयोजित होगी और इसकी तारीख और स्थान की जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगी। PET के दौरान ही डाक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा।
कारा विभाग में कक्षपाल, परिवहन विभाग में चलंत दस्ता तथा मद्य निषेध सिपाही के कुल 4,128 पदों के लिए 6 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। वर्तमान में इन आवेदनों की स्क्रूटिनी चल रही है। स्क्रूटिनी पूरी होने के बाद लिखित परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा में 30% या उससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों में से पदों की संख्या से 5 गुना उम्मीदवारों को PET के लिए चुना जाएगा। भूतपूर्व सैनिक और गृहरक्षक कोटा के कक्षपाल पदों के लिए लिखित परीक्षा ही अंतिम मेरिट का आधार होगी। जबकि सामान्य कक्षपाल, मद्यनिषेध सिपाही और चलंत दस्ता सिपाही पदों पर लिखित परीक्षा केवल PET और डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाइंग मानी जाएगी।
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने प्रवर्तन अवर निरीक्षक तथा सहायक जेल अधीक्षक (भूतपूर्व सैनिक) पदों के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। सहायक जेल अधीक्षक की परीक्षा 7 दिसंबर, सुबह 11 बजे से 1 बजे तक होगा। साथ ही प्रवर्तन अवर निरीक्षक की परीक्षा 14 दिसंबर को दो पालियों में आयोजित की जाएगी। इन परीक्षाओं का ई-एडमिट कार्ड 19 नवंबर से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। परीक्षा केंद्रों की सूची भी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।
