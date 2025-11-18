Bihar Police Vacancy 2025: बिहार पुलिस भर्ती प्रक्रिया फिर होगी शुरू, 25 हजार से ज्यादा पदों पर होनी है भर्ती

Bihar Police Vacancy 2025: बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद लंबित सभी भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और केंद्रीय चयन पर्षद (CSBC) द्वारा विभिन्न विभागों में लंबित पड़ी लगभग 25,847 रिक्तियों पर भर्ती प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही है। चुनाव के कारण अटकी इन सभी भर्तियों के छह अलग-अलग चरणों की परीक्षाएं वर्तमान में प्रगति पर हैं। इनमें सबसे अधिक 19,838 पद सिर्फ बिहार पुलिस सिपाही के हैं। इसके अलावा कक्षपाल के 2,417, मद्यनिषेध सिपाही के 1,603, चलंत दस्ता सिपाही के 108 पद, प्रवर्तन अवर निरीक्षक के 33, सहायक जेल अधीक्षक (भूतपूर्व सैनिक) के 25 और वन रेंज ऑफिसर के 24 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी है।