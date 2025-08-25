Bihar Post Matric Scholarship 2025: पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में आवेदन का ये अंतिम तारीख, जान लें स्टेप-बाय-स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस

Bihar Post Matric Scholarship 2025 के लिए कई छात्र आवेदन करना चाहते हैं। बिहार सरकार की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2024-25 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 25 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है। इच्छुक छात्र आधिकारिक वेबसाइट pmsonline.bihar.gov.in (BC/EBC के लिए) या scstpmsonline.bihar.gov.in(SC/ST के लिए) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 25 सितंबर 2025 तय की गई है। जो भी छात्र इसमें आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।