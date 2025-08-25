Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

Bihar Post Matric Scholarship 2025: पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में आवेदन का ये अंतिम तारीख, जान लें स्टेप-बाय-स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस

यह स्कॉलरशिप राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत दी जाएगी, जिनमें अनुसूचित जाति पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जनजाति पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री SC/ST पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री BC/EBC पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शामिल है।

पटना

Anurag Animesh

Aug 25, 2025

पटना

Anurag Animesh

Aug 25, 2025

Bihar Post Matric Scholarship 2025
Bihar Post Matric Scholarship 2025(Image-Freepik)

Bihar Post Matric Scholarship 2025 के लिए कई छात्र आवेदन करना चाहते हैं। बिहार सरकार की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2024-25 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 25 अगस्त 2025 से शुरू हो गई है। इच्छुक छात्र आधिकारिक वेबसाइट pmsonline.bihar.gov.in (BC/EBC के लिए) या scstpmsonline.bihar.gov.in(SC/ST के लिए) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 25 सितंबर 2025 तय की गई है। जो भी छात्र इसमें आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

Bihar Post Matric Scholarship 2025: किन योजनाओं के तहत मिलेगा लाभ?

यह स्कॉलरशिप राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत दी जाएगी, जिनमें अनुसूचित जाति पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जनजाति पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री SC/ST पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री BC/EBC पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शामिल है।

Bihar Scholarship: कौन उठा सकता है फायदा

इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदक का भारत का नागरिक होना और SC, ST, BC या EBC वर्ग से संबंधित होना जरुरी है। छात्र को पिछली कक्षा की परीक्षा पास करनी आवश्यक है। वहीं छात्र की परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Bihar Scholarship 2025: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर “Post-Matric Scholarship 2024-25” के रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
ऑनलाइन फॉर्म में व्यक्तिगत, शैक्षणिक और आय संबंधी डिटेल्स भरें।
आवश्यक डाक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र अपलोड करें।
सभी जानकारी चेक करके फॉर्म सबमिट करें।
सबमिट किए गए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

Published on:

25 Aug 2025 04:06 pm

Published on:

25 Aug 2025 04:06 pm

