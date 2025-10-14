Bihar STET 2025: बिहार एसटीईटी परीक्षा आज से शुरू, जान लें जरुरी गाइडलाइन और दिशा-निर्देश

Bihar STET 2025(Image-Freepik)
Bihar STET 2025 की शुरुआत हो चुकी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025 की शुरुआत 14 अक्टूबर 2025 से होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए बोर्ड ने जरूरी निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। परीक्षा के लिए तय किये गए जरुरी निर्देश को सभी अभ्यर्थियों को मानना होगा। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड पहले ही जारी कर दिया गया है।
STET 2025 में पूछे जाने वाले प्रश्न बहुविकल्पीय (MCQ) होंगे।
प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा।
परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
प्रश्नपत्र में 100 अंक विषय संबंधी प्रश्नों के लिए और 50 अंक शिक्षण कला व अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे।
कुल अंक: 150
उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
परीक्षा केंद्र पर प्रवेश परीक्षा शुरू होने के आधा घंटा पहले तक ही मिलेगा।
मोबाइल, घड़ी, बैग, पर्स, ईयरफोन, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाना सख्त वर्जित है।
किसी भी प्रकार के अनावश्यक कागजात या नोट्स साथ न लाएं।
उम्मीदवारों की पहचान प्रवेश पत्र और उपस्थिति पत्रक पर लगी फोटो से की जाएगी।
परीक्षा शुरू होने के एक घंटे बाद ही परीक्षार्थी को शौचालय जाने की अनुमति होगी।
केवल नीले या काले बॉल पेन से ही OMR शीट भरनी होगी।
देरी से आने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
उम्मीदवार अपने साथ एक अतिरिक्त e-admit card लेकर जाएं।
परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए वैलिड फोटो आईडी प्रूफ (जैसे- आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट) साथ रखना अनिवार्य है।
गेट बंद होने के बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं मिलेगा।
परीक्षा हॉल में एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी और आईडी प्रूफ दोनों साथ रखना जरूरी है।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ें और परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें, ताकि किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।
