Bihar STET 2025: बिहार एसटीईटी परीक्षा आज से शुरू, जान लें जरुरी गाइडलाइन और दिशा-निर्देश



परीक्षा केंद्र पर प्रवेश परीक्षा शुरू होने के आधा घंटा पहले तक ही मिलेगा।

मोबाइल, घड़ी, बैग, पर्स, ईयरफोन, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाना सख्त वर्जित है।

किसी भी प्रकार के अनावश्यक कागजात या नोट्स साथ न लाएं।

उम्मीदवारों की पहचान प्रवेश पत्र और उपस्थिति पत्रक पर लगी फोटो से की जाएगी।

परीक्षा शुरू होने के एक घंटे बाद ही परीक्षार्थी को शौचालय जाने की अनुमति होगी।

केवल नीले या काले बॉल पेन से ही OMR शीट भरनी होगी।

देरी से आने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

उम्मीदवार अपने साथ एक अतिरिक्त e-admit card लेकर जाएं।

परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए वैलिड फोटो आईडी प्रूफ (जैसे- आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट) साथ रखना अनिवार्य है।

गेट बंद होने के बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं मिलेगा।

परीक्षा हॉल में एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी और आईडी प्रूफ दोनों साथ रखना जरूरी है।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ें और परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें, ताकि किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।