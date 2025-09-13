Bihar STET 2025: बिहार एसटीईटी में फॉर्म भरने पर रोक, बोर्ड ने अगले आदेश तक इंतजार करने को कहा

Bihar STET 2025 से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आ गया है। Bihar School Examination Board(BSEB) ने बिहार एसटीईटी 2025 में आवेदन करने की प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया है। नोटिस में BSEB ने यह जानकारी दी कि जो आवेदन प्रक्रिया 11 सितंबर 2025 से शुरू होकर 19 सितंबर 2025 तक चलनी थी, उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आवेदन शुरू होने की सूचना जल्द ही बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को दी जाएगी। कल यानी 11 सितंबर 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन टरचनिकल दिक्कत के कारण फॉर्म नहीं भरे जा रहे थे। अब इसे अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
मैट्रिक मार्कशीट और सर्टिफिकेट
12वीं मार्कशीट और सर्टिफिकेट
ग्रेजुएशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट
बीएड मार्कशीट और सर्टिफिकेट
अन्य कोई सर्टिफिकेट(यदि जरुरी हो)
अगर किसी कोटे से आवेदन कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट
अन्य और जरुरी डाक्यूमेंट्स
Bihar STET 2025 में आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क की बात करें तो, जनरल, ओबीसी और EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों को एक पेपर के लिए 960 रुपये और दोनों पेपर के लिए 1140 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एक पेपर के लिए आवेदन शुल्क 760 रुपये है, जबकि दोनों पेपर के लिए यह शुल्क 1140 रुपये रहेगा।