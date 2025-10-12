Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

Bihar STET Admit Card 2025 यहां से करें डाउनलोड, 14 अक्टूबर से होगी परीक्षा, जानें गाइडलाइन

Bihar STET Admit Card 2025 यहां डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 14 अक्टूबर से शुरू होगी। परीक्षा केंद्र गाइडलाइन और एग्जाम पैटर्न से जुड़ी डिटेल के लिए पढ़ें खबर।

2 min read

पटना

image

Rahul Yadav

Oct 12, 2025

Bihar STET Admit Card 2025

Bihar STET Admit Card 2025 (Image: Freepik)

Bihar STET Admit Card 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (Bihar STET 2025) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर 2025 से राज्य भर के विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा।

Bihar STET Exam 2025 कब और कैसे होगा?

इस बार STET परीक्षा CBT मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का संचालन बिहार के विभिन्न जिलों में तय किए गए परीक्षा केंद्रों पर होगा, इसमें दो पेपर होंगे।

पेपर 1: कक्षा 9वीं से 10वीं के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा

पेपर 2: कक्षा 11वीं से 12वीं के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा

राज्य भर से लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा का उद्देश्य शिक्षकों की भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थियों का चयन करना है।

Bihar STET Admit Card 2025 ऐसे करें डाउनलोड

  • सबसे पहले bsebstet.org वेबसाइट पर जाएं।
  • होमपेज पर 'STET 2025 Admit Card Download' लिंक पर क्लिक करें।
  • अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड दर्ज करें।
  • सबमिट करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  • एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें।

Bihar STET Admit Card 2025 Download Link

Bihar STET Exam 2025 Guidelines: परीक्षा केंद्र जुड़ी जरूरी गाइडलाइन

  • परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों को कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
  • एडमिट कार्ड के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
  • साथ में एक फोटोयुक्त वैध पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी) ले जाना अनिवार्य है।
  • निर्धारित समय के बाद आने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश नहीं मिलेगा।
  • मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को परीक्षा हॉल में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
  • परीक्षा केंद्र पर अनुशासन और निर्देशों का पालन करना जरूरी है।

Bihar STET Exam Pattern 2025: एग्जाम पैटर्न कैसा होगा?

  • परीक्षा में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) होंगे।
  • प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा।
  • परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
  • कुल परीक्षा समय 2 घंटे 30 मिनट का निर्धारित है।
  • प्रश्नपत्र का स्तर संबंधित विषय की योग्यता पर आधारित रहेगा।

बिहार एसटीईटी 2025 परीक्षा शिक्षकों के लिए एक अहम अवसर है। BSEB द्वारा एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और परीक्षा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय से पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और परीक्षा केंद्र की गाइडलाइन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। साथ ही परीक्षा के दिन निर्धारित समय से पहले केंद्र पर पहुंचें ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।

