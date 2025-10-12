Bihar STET Admit Card 2025 यहां से करें डाउनलोड, 14 अक्टूबर से होगी परीक्षा, जानें गाइडलाइन

Bihar STET Admit Card 2025 (Image: Freepik)
Bihar STET Admit Card 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (Bihar STET 2025) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर 2025 से राज्य भर के विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा।
इस बार STET परीक्षा CBT मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का संचालन बिहार के विभिन्न जिलों में तय किए गए परीक्षा केंद्रों पर होगा, इसमें दो पेपर होंगे।
पेपर 1: कक्षा 9वीं से 10वीं के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा
पेपर 2: कक्षा 11वीं से 12वीं के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा
राज्य भर से लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा का उद्देश्य शिक्षकों की भर्ती के लिए पात्र अभ्यर्थियों का चयन करना है।
बिहार एसटीईटी 2025 परीक्षा शिक्षकों के लिए एक अहम अवसर है। BSEB द्वारा एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और परीक्षा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय से पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और परीक्षा केंद्र की गाइडलाइन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। साथ ही परीक्षा के दिन निर्धारित समय से पहले केंद्र पर पहुंचें ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।
