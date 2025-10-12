Bihar STET Admit Card 2025 यहां से करें डाउनलोड, 14 अक्टूबर से होगी परीक्षा, जानें गाइडलाइन

Bihar STET Admit Card 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने बिहार राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (Bihar STET 2025) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर 2025 से राज्य भर के विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा।