घर बैठे UPI से भर सकेंगे स्कूल फीस, शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा पत्र

मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने हाल ही में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संबद्ध शैक्षणिक निकायों को एक पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि नकद लेनदेन की जगह डिजिटल भुगतान प्रणाली अपनाई जाए, ताकि फीस भुगतान में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके और प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी तेज हो सकें। मंत्रालय ने यह भी बताया कि डिजिटल ट्रांजेक्शन से न केवल गलतियों की संभावना घटेगी, बल्कि रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया भी ज्यादा व्यवस्थित और सुरक्षित बनेगी।