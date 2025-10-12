Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

घर बैठे UPI से भर सकेंगे स्कूल फीस, शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा पत्र

UPI Payment in Schools: देश में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में अब स्कूलों की फीस भुगतान प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूलों को फीस, परीक्षा शुल्क और अन्य वित्तीय लेनदेन में डिजिटल भुगतान प्रणाली (UPI) अपनाने का सुझाव दिया है। यह कदम न [&hellip;]

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 12, 2025

UPI Payment in Schools

UPI Payment in Schools (Image: Gemini)

UPI Payment in Schools: देश में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में अब स्कूलों की फीस भुगतान प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूलों को फीस, परीक्षा शुल्क और अन्य वित्तीय लेनदेन में डिजिटल भुगतान प्रणाली (UPI) अपनाने का सुझाव दिया है। यह कदम न केवल स्कूल प्रशासन की प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा, बल्कि अभिभावकों और छात्रों के लिए भी एक बड़ी राहत साबित हो सकता है।

शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को लिखा पत्र

मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने हाल ही में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संबद्ध शैक्षणिक निकायों को एक पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि नकद लेनदेन की जगह डिजिटल भुगतान प्रणाली अपनाई जाए, ताकि फीस भुगतान में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके और प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी तेज हो सकें। मंत्रालय ने यह भी बताया कि डिजिटल ट्रांजेक्शन से न केवल गलतियों की संभावना घटेगी, बल्कि रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया भी ज्यादा व्यवस्थित और सुरक्षित बनेगी।

अभिभावकों को स्कूल जाने की जरूरत नहीं होगी

यदि यह व्यवस्था लागू होती है, तो अब अभिभावकों को फीस भरने के लिए हर महीने स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वे घर बैठे मोबाइल फोन से UPI या नेट बैंकिंग के जरिए फीस जमा कर सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।

केंद्रीय बोर्डों और संस्थानों को भी सलाह

मंत्रालय ने अपने पत्र में एनसीईआरटी (NCERT), सीबीएसई (CBSE), केवीएस (KVS) और एनवीएस (NVS) जैसे स्वायत्त संस्थानों को भी डिजिटल भुगतान प्रणाली अपनाने की सलाह दी है। इसके अलावा, सभी स्कूलों को सुरक्षित और प्रमाणित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से फीस और परीक्षा शुल्क संग्रह करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

वित्तीय साक्षरता की दिशा में एक मजबूत पहल

शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि डिजिटल भुगतान प्रणाली अपनाने से न केवल स्कूलों का प्रशासनिक ढांचा बेहतर होगा, बल्कि यह छात्रों और अभिभावकों को वित्तीय साक्षरता की दिशा में भी आगे बढ़ाएगा। यह कदम भारत को 2047 तक एक डिजिटल रूप से सशक्त और समावेशी शिक्षा प्रणाली की दिशा में ले जाने के विजन का हिस्सा है।

डिजिटल पेमेंट सिस्टम का विस्तार शिक्षा क्षेत्र में एक नई पारदर्शिता लाने का काम करेगा। UPI जैसे साधनों के इस्तेमाल से फीस भुगतान प्रक्रिया सुरक्षित, तेज और ट्रेसेबल बनेगी। यह बदलाव स्कूल प्रशासन को डिजिटल युग में कदम रखने का अवसर देगा, जिससे शिक्षा व्यवस्था और अधिक सक्षम और आधुनिक बन सकेगी।

ये भी पढ़ें

AI Classes In Schools: शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब कक्षा 3 से आगे सभी क्लासों में शामिल होगा AI पाठ्यक्रम
शिक्षा
AI classes in schools India, AI education in India 2026, Artificial Intelligence in school curriculum, Ministry of Education AI syllabus, AI subjects from class 3 onwards,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

12 Oct 2025 03:49 pm

Hindi News / Education News / घर बैठे UPI से भर सकेंगे स्कूल फीस, शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा पत्र

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Bihar DELED Answer Key 2025 यहां से करें डाउनलोड, आपत्ति दर्ज करने का आखिरी मौका कल, ऐसे कर सकते हैं ऑब्जेक्शन

Bihar DELED Answer Key 2025
शिक्षा

PM Education Loan: पीएम एजुकेशन लोन क्या है? जानिए इसका कैसे लाभ ले सकते हैं

PM Education Loan
शिक्षा

High Paying Jobs: 5 साल पहले नहीं था इन नौकरियों का नामों निशान, आज कमा सकते हैं लाखों

new jobs in India 2025, high paying new careers 2025, emerging careers in India, trending jobs in 2025, future jobs in India, new professions of the decade, top modern careers 2025,
शिक्षा

Dharmendra Pradhan Education: देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस कॉलेज-यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई, जानिए

Dharmendra Pradhan Education
शिक्षा

AI Classes In Schools: शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब कक्षा 3 से आगे सभी क्लासों में शामिल होगा AI पाठ्यक्रम

AI classes in schools India, AI education in India 2026, Artificial Intelligence in school curriculum, Ministry of Education AI syllabus, AI subjects from class 3 onwards,
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.