Bihar STET Admit Card 2025: इस तारीख को जारी होगा एसटीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड, जानें कैसे करें डाउनलोड

Bihar STET Exam 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने घोषणा की है कि Bihar STET 2025 के एडमिट कार्ड 11 अक्टूबर 2025 को जारी किए जाएंगे। वहीं, परीक्षा 14 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी।

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 03, 2025

Bihar STET Admit Card 2025

Bihar STET Hall Ticket 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025 के लिए एडमिट कार्ड 11 अक्टूबर 2025 को जारी किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।

परीक्षा पास करने के लिए कितने अंक प्राप्त करने होंगे

Bihar STET 2025 परीक्षा का आयोजन बिहार राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 14 अक्टूबर, 2025 को ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। एसटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने और आजीवन शिक्षक बनने के लिए उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत (सामान्य वर्ग), 45.5 प्रतिशत (बीसी), 42.5 प्रतिशत (ईबीसी) और 40 प्रतिशत (एससी/एसटी, दिव्यांग) अंक प्राप्त करने होंगे।

एसटीईटी एडमिट कार्ड ऐसे करें डाउनलोड

  • अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगइन करना होगा।
  • इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट - bsebstet.org पर जाएं।
  • होमपेज पर लॉगिन पर क्लिक करें और पर्सनल डीटेल्स भरें।
  • आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा।
  • भविष्य के संदर्भ के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें।

परीक्षा पैटर्न

बिहार एसटीईटी 2025 की परीक्षा में उम्मीदवारों से 100 अंकों के प्रश्न और शिक्षण कला और एफिशिएंसी विषय 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा कुल 150 अंकों के लिए ऑनलाइन मोड में आयोजित कराई जाएगी।

Course For Tea Sellers: चाय विक्रेताओं के लिए केंद्र की नई पहल, अब मिलेगी प्रोफेशनल ट्रेनिंग
शिक्षा

03 Oct 2025 04:24 pm

