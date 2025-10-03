Bihar STET Admit Card 2025: इस तारीख को जारी होगा एसटीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड, जानें कैसे करें डाउनलोड

Bihar STET Admit Card 2025 (Image Source: Chatgpt)
Bihar STET Hall Ticket 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025 के लिए एडमिट कार्ड 11 अक्टूबर 2025 को जारी किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।
Bihar STET 2025 परीक्षा का आयोजन बिहार राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 14 अक्टूबर, 2025 को ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। एसटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने और आजीवन शिक्षक बनने के लिए उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत (सामान्य वर्ग), 45.5 प्रतिशत (बीसी), 42.5 प्रतिशत (ईबीसी) और 40 प्रतिशत (एससी/एसटी, दिव्यांग) अंक प्राप्त करने होंगे।
बिहार एसटीईटी 2025 की परीक्षा में उम्मीदवारों से 100 अंकों के प्रश्न और शिक्षण कला और एफिशिएंसी विषय 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा कुल 150 अंकों के लिए ऑनलाइन मोड में आयोजित कराई जाएगी।
