Bihar STET Admit Card 2025: इस तारीख को जारी होगा एसटीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड, जानें कैसे करें डाउनलोड

Bihar STET Hall Ticket 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025 के लिए एडमिट कार्ड 11 अक्टूबर 2025 को जारी किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।