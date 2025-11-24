Patrika LogoSwitch to English

शिक्षा

Bihar STET Answer Key: आज दोपहर 12 बजे से आंसर की डाउनलोड के लिए होगी उपलब्ध, डायरेक्ट लिंक यहां

Bihar STET Answer Key 2025 आज दोपहर 12 बजे से उपलब्ध हो जाएगी। जानें आंसर की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने का तरीका और पासिंग मार्क्स की पूरी जानकारी।

पटना

image

Rahul Yadav

Nov 24, 2025

Bihar STET Answer Key 2025

Bihar STET Answer Key 2025 (Image: Freepik)

Bihar STET Answer Key 2025: बिहार एसटीईटी 2025 में शामिल हुए उम्मीदवारों का इंतजार अब आखिरकार खत्म हो गया है। BSEB यानी बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ने आज सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है। लाखों अभ्यर्थी अब अपनी कॉपी का पूरा विश्लेषण कर सकते हैं।

दोपहर 12 बजे से लिंक एक्टिव हो जाएगा और 27 नवंबर 2025 तक डाउनलोड किया जा सकेगा। इस बार भी बोर्ड ने दोनों पेपर (पेपर 1 और पेपर 2) के आंसर-की एक साथ उपलब्ध कराएं है। इससे उम्मीदवारों को अपने परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाना आसान होगा।

Bihar STET Answer Key ऐसे करें डाउनलोड

आप जैसे ही ऑफिसियल वेबसाइट ओपन करेंगे तो होमपेज पर STET 2025 से जुड़ा लिंक दिखाई देगा। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करते ही सीधे आंसर की और रिस्पॉन्स शीट तक पहुंच जाएंगे और डाउनलोड भी कर सकेंगे। इसे डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें, बाद में आपत्ति दर्ज करने की स्थिति में काम आएंगे।

Bihar STET Answer Key 2025 Link

गलत उत्तर दिख रहा है तो ऐसे दर्ज करें आपत्ति

कई बार प्रश्नों को लेकर अलग-अलग व्याख्याएं सामने आती हैं और उम्मीदवारों को लगता है कि बोर्ड का दिया गया उत्तर सही नहीं है, तो इसके लिए Objection STET 2025 लिंक भी एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवार आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए प्रति प्रश्न 50 रुपये शुल्क रखा गया है। बोर्ड की एक्सपर्ट टीम हर आपत्ति की समीक्षा करेगी और फाइनल आंसर की बाद में जारी की जाएगी।

पासिंग मार्क्स क्या हैं?

STET में पास होना हर साल लाखों उम्मीदवारों का लक्ष्य होता है। इस बार भी कटऑफ प्रतिशत वही है जो पहले तय था। सामान्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। बीसी वर्ग को 45.5 प्रतिशत, ईबीसी को 42.5 प्रतिशत और SC/ST तथा PwBD उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक लाने होंगे। इन मानकों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को ही योग्य माना जाएगा और वे आगे शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे।

कब हुई थी परीक्षा?

BSEB ने इस साल एसटीईटी 2025 परीक्षा को करीब एक महीने की अवधि में आयोजित किया था। 14 अक्टूबर से 16 नवंबर 2025 के बीच कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में परीक्षा ली गई थी। पेपर 1 उन उम्मीदवारों के लिए था जो कक्षा 9 से 10 तक पढ़ाना चाहते हैं जबकि पेपर 2 कक्षा 11-12 के शिक्षकों के लिए आयोजित हुआ था। दोनों पेपर में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए और सबसे अच्छी बात यह रही कि किसी भी प्रश्न पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी।

अभ्यर्थियों के लिए सलाह

जो भी छात्र परीक्षा में शामिल हुए हैं, उनके लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। आंसर की को ध्यान से चेक करें, अपनी रिस्पॉन्स शीट से मिलान करें और यदि कहीं गलती नजर आए तो समय रहते आपत्ति दर्ज करें। लिंक 27 नवंबर के बाद बंद हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि देरी न करें।

