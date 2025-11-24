Bihar STET Answer Key: आज दोपहर 12 बजे से आंसर की डाउनलोड के लिए होगी उपलब्ध, डायरेक्ट लिंक यहां

BSEB ने इस साल एसटीईटी 2025 परीक्षा को करीब एक महीने की अवधि में आयोजित किया था। 14 अक्टूबर से 16 नवंबर 2025 के बीच कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में परीक्षा ली गई थी। पेपर 1 उन उम्मीदवारों के लिए था जो कक्षा 9 से 10 तक पढ़ाना चाहते हैं जबकि पेपर 2 कक्षा 11-12 के शिक्षकों के लिए आयोजित हुआ था। दोनों पेपर में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए और सबसे अच्छी बात यह रही कि किसी भी प्रश्न पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी।