पढ़ाई में नहीं लगा मन तो खड़ी कर दी 19 हजार करोड़ की कंपनी, 8वीं पास शख्स ने बीकाजी को बनाया ग्लोबल ब्रांड

Bikaji Founder Shiv Ratan Agarwal Passes Away: देश के नमकीन और स्नैक उद्योग जगत के लिए एक दुखद खबर है। बीकाजी फूड्स के संस्थापक और मशहूर उद्योगपति शिव रतन अग्रवाल का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि अचानक घबराहट महसूस होने के बाद वो दुनिया से चल बसे। महज आठवीं कक्षा तक पढ़े शिव रतन अग्रवाल ने अपनी मेहनत के दम पर 19,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का टर्नओवर वाला ब्रांड खड़ा किया। बीकानेर के लोकल मार्केट से शुरू हुआ उनका सफर आज एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है।