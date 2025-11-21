BLO vs Teacher Salary: टीचर या BLO, किसका काम है मुश्किल? जानिए कौन कमाता है ज्यादा

BLO vs Teacher Salary: भारत में वोटर लिस्ट को अपडेट रखने और चुनावी प्रक्रिया को सही तरीके से चलाने की जिम्मेदारी बीएलओ यानी Booth Level Officer पर होती है। दिलचस्प बात यह है कि देश के अधिकतर राज्यों में यह भूमिका स्कूलों के सरकारी शिक्षकों को दे दी जाती है। यानी एक ओर वह बच्चों को पढ़ाते हैं, दूसरी ओर चुनाव आयोग की अहम जिम्मेदारियां भी निभाते हैं। सवाल यह उठता है। क्या BLO के तौर पर किया जाने वाला यह अतिरिक्त काम और इसके बदले मिलने वाला भुगतान शिक्षकों के लिए न्यायसंगत है?