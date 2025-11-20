RRB NTPC Vacancy 2025: रेलवे ने बढ़ाई ग्रेजुएट लेवल रजिस्ट्रेशन की तारीख, अब इस दिन तक कर सकेंगे आवेदन

RRB NTPC Vacancy 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने NTPC ग्रेजुएट लेवल भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। पहले रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख नजदीक थी, लेकिन अब रेलवे ने इसे आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में जिन छात्रों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा था उनके पास अब एक और मौका आ गया है। नई तारीखों की जानकारी RRB की अलग-अलग रीजनल वेबसाइटों पर जारी की गई है।