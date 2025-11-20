RRB NTPC Vacancy 2025: रेलवे ने बढ़ाई ग्रेजुएट लेवल रजिस्ट्रेशन की तारीख, अब इस दिन तक कर सकेंगे आवेदन

RRB NTPC Vacancy 2025 (Image: Gemini)
RRB NTPC Vacancy 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने NTPC ग्रेजुएट लेवल भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। पहले रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख नजदीक थी, लेकिन अब रेलवे ने इसे आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में जिन छात्रों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा था उनके पास अब एक और मौका आ गया है। नई तारीखों की जानकारी RRB की अलग-अलग रीजनल वेबसाइटों पर जारी की गई है।
RRB ने आधिकारिक नोटिफिकेशन में बताया है कि NTPC ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 27 नवंबर 2025 कर दी गई है। फीस जमा करने की नई तारीख 29 नवंबर 2025 तय की गई है।
इसके अलावा, रेलवे ने उन उम्मीदवारों के लिए भी व्यवस्था की है जो आवेदन में कोई गलती सुधारना चाहते हैं। इसके लिए करेक्शन विंडो 30 नवंबर से 9 दिसंबर 2025 तक खुली रहेगी।
RRB NTPC परीक्षा भारतीय रेल में नॉन-टेक्निकल पदों पर भर्ती के लिए कराई जाती है। यह परीक्षा हर साल लाखों उम्मीदवार देते हैं। इस बार ग्रेजुएट लेवल के लिए कुल 5810 पदों पर भर्ती होनी है।
NTPC ग्रेजुएट लेवल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख पद
परीक्षा कई चरणों में आयोजित होती है। जिसमें CBT 1, CBT 2, स्किल/टाइपिंग टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होता है।
शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कुछ पदों के लिए अतिरिक्त योग्यता की जरूरत हो सकती है।
उम्र सीमा: ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए उम्र 18 से 36 साल के बीच होनी चाहिए। OBC को 3 साल और SC/ST को 5 साल की उम्र में छूट मिलती है।
RRB NTPC 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया सरल है।
कई छात्रों ने रेलवे से अनुरोध किया था कि आवेदन की तारीख बहुत कम है और वे फॉर्म भरने से चूक सकते हैं। इसी वजह से RRB ने यह समय बढ़ाने का निर्णय लिया, ताकि ज्यादा उम्मीदवार आवेदन कर सकें।
अगर आप रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो यह मौका हाथ से न जाने दें। नई तारीखों के अनुसार समय रहते आवेदन करें और समय पर करेक्शन विंडो का भी उपयोग कर लें।रेलवे नौकरियों की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए यह मौका बेहद महत्वपूर्ण है।
