शिक्षा

RRB NTPC Vacancy 2025: रेलवे ने बढ़ाई ग्रेजुएट लेवल रजिस्ट्रेशन की तारीख, अब इस दिन तक कर सकेंगे आवेदन

RRB NTPC Vacancy 2025: रेलवे ने NTPC ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। नई अंतिम तिथि, अपडेटेड शेड्यूल, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया यहां जानें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 20, 2025

RRB NTPC Vacancy 2025

RRB NTPC Vacancy 2025 (Image: Gemini)

RRB NTPC Vacancy 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने NTPC ग्रेजुएट लेवल भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। पहले रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख नजदीक थी, लेकिन अब रेलवे ने इसे आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में जिन छात्रों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा था उनके पास अब एक और मौका आ गया है। नई तारीखों की जानकारी RRB की अलग-अलग रीजनल वेबसाइटों पर जारी की गई है।

रजिस्ट्रेशन की नई आखिरी तारीख क्या है? (RRB NTPC Graduate Level Recruitment 2025 Last Date)

RRB ने आधिकारिक नोटिफिकेशन में बताया है कि NTPC ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 27 नवंबर 2025 कर दी गई है। फीस जमा करने की नई तारीख 29 नवंबर 2025 तय की गई है।

इसके अलावा, रेलवे ने उन उम्मीदवारों के लिए भी व्यवस्था की है जो आवेदन में कोई गलती सुधारना चाहते हैं। इसके लिए करेक्शन विंडो 30 नवंबर से 9 दिसंबर 2025 तक खुली रहेगी।

RRB NTPC परीक्षा क्या है? (RRB NTPC Graduate Level Vacancy Details 2025)

RRB NTPC परीक्षा भारतीय रेल में नॉन-टेक्निकल पदों पर भर्ती के लिए कराई जाती है। यह परीक्षा हर साल लाखों उम्मीदवार देते हैं। इस बार ग्रेजुएट लेवल के लिए कुल 5810 पदों पर भर्ती होनी है।

NTPC ग्रेजुएट लेवल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख पद

  • स्टेशन मास्टर
  • गुड्स ट्रेन मैनेजर
  • सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट
  • जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट

परीक्षा कई चरणों में आयोजित होती है। जिसमें CBT 1, CBT 2, स्किल/टाइपिंग टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होता है।

कौन कर सकता है आवेदन? (RRB NTPC Graduate Level Recruitment 2025 Eligibility)

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कुछ पदों के लिए अतिरिक्त योग्यता की जरूरत हो सकती है।

उम्र सीमा: ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए उम्र 18 से 36 साल के बीच होनी चाहिए। OBC को 3 साल और SC/ST को 5 साल की उम्र में छूट मिलती है।

कैसे करें आवेदन? (RRB NTPC Graduate Level Recruitment 2025 Apply Online)

RRB NTPC 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया सरल है।

  • अपने रीजन की आधिकारिक RRB वेबसाइट पर जाएं
  • NTPC 2025 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें
  • अपनी जानकारी भरें और डाक्यूमेंट्स अपलोड करें
  • फीस जमा करें
  • फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट रख लें

क्यों बढ़ाई गई तारीख? (RRB NTPC Graduate Level Recruitment 2025 Date Extended)

कई छात्रों ने रेलवे से अनुरोध किया था कि आवेदन की तारीख बहुत कम है और वे फॉर्म भरने से चूक सकते हैं। इसी वजह से RRB ने यह समय बढ़ाने का निर्णय लिया, ताकि ज्यादा उम्मीदवार आवेदन कर सकें।

अगर आप रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो यह मौका हाथ से न जाने दें। नई तारीखों के अनुसार समय रहते आवेदन करें और समय पर करेक्शन विंडो का भी उपयोग कर लें।रेलवे नौकरियों की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए यह मौका बेहद महत्वपूर्ण है।

खबर शेयर करें:

