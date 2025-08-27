Patrika LogoSwitch to English

BOB LBO Admit Card 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा ने जारी किया लोकल बैंक ऑफिसर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

BOB LBO Admit Card 2025 जारी हो गया है। जिन उम्मीदवारों ने लोकल बैंक ऑफिसर परीक्षा के लिए आवेदन किया है वे अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक खबर के अंदर दी गई है।

भारत

Rahul Yadav

Aug 27, 2025

BOB LBO Admit Card 2025
BOB LBO Admit Card 2025 (Image: Gemini)

BOB LBO Admit Card 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने 2500 पदों के लिए आवेदन किया था वे अब अपने हॉल टिकट को आधिकारिक वेबसाइट www.bankofbaroda.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

कब होगा BOB LBO Exam?

बैंक ऑफ बड़ौदा परीक्षा 6 सितंबर 2025 (शनिवार) को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे हॉल टिकट पहले से डाउनलोड और प्रिंट कर लें क्योंकि बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।

BOB LBO Admit Card 2025 डाउनलोड करने का तरीका?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

  • आधिकारिक वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर जाएं।
  • होमपेज पर Career या Recruitment सेक्शन में क्लिक करें।
  • लिंक Bank of Baroda Local Bank Officer Admit Card 2025 पर क्लिक करें।
  • लॉगिन पेज पर Registration Number/Roll Number और Password/Date of Birth (DD-MM-YY) दर्ज करें।
  • हॉल टिकट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  • सभी डिटेल्स ध्यान से चेक करें और इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लें।

BOB LBO Admit Card 2025 Direct Link

हॉल टिकट पर क्या जानकारी होगी?

BOB LBO Admit Card 2025 में नीचे दी गई जानकारी होंगी।

  • उम्मीदवार का पूरा नाम
  • रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर
  • परीक्षा की तारीख और समय
  • रिपोर्टिंग समय
  • परीक्षा केंद्र का पता
  • उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

उम्मीदवारों को हॉल टिकट पर लिखी सभी जानकारियों को ध्यान से देखना चाहिए। यदि कोई गलती मिले तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।

Published on:

27 Aug 2025 04:02 pm

Hindi News / Education News / BOB LBO Admit Card 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा ने जारी किया लोकल बैंक ऑफिसर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

