BOB LBO Admit Card 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा ने जारी किया लोकल बैंक ऑफिसर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

BOB LBO Admit Card 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने 2500 पदों के लिए आवेदन किया था वे अब अपने हॉल टिकट को आधिकारिक वेबसाइट www.bankofbaroda.in से डाउनलोड कर सकते हैं।