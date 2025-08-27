Patrika LogoSwitch to English

RPSC ने जारी किया गणित विषय का परिणाम, यहां देखें कट-ऑफ और डीवी शेड्यूल

RPSC 1st Grade Maths Result 2025 जारी, 397 उम्मीदवार अस्थाई सूची में शामिल। यहां देखें रिजल्ट, कैटेगेरी वाइज कट-ऑफ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल।

जयपुर

Rahul Yadav

Aug 27, 2025

RPSC 1st Grade Maths Result 2025
RPSC 1st Grade Maths Result 2025 (Image: Freepik)

RPSC 1st Grade Maths Result 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने प्राध्यापक एवं कोच भर्ती परीक्षा 2024 के गणित विषय का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें कुल 397 उम्मीदवारों की अस्थायी सूची जारी की गई है। ध्यान रहे कि यह सूची सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है। अभी यह फाइनल चयन सूची नहीं है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट देखने के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जा सकते हैं।

कैटेगेरी वाइज कट-ऑफ अंक

कैटेगेरी सामान्य (Male)महिला (Female)दिव्यांग (PWD)
सामान्य (General)231.32231.32236.03
अनुसूचित जाति (SC)159.42159.42-
अनुसूचित जनजाति (ST)162.77162.77-
ओबीसी (OBC)211.87211.87-
एमबीसी (MBC)185.67185.67-
ईडब्ल्यूएस (EWS)198.51185.64-

आयोग ने गणित विषय के लिए कैटेगेरी वाइज न्यूनतम अंक (कट-ऑफ) भी जारी किए हैं।

आगे की प्रक्रिया

  • चयनित अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन पत्र (Detailed Application Form) ऑनलाइन भरना होगा।
  • आवेदन लिंक 1 सितंबर से 7 सितंबर 2025 (रात्रि 11:59 बजे तक) एक्टिव रहेगा।
  • आवेदन-पत्र भरने के बाद उम्मीदवारों को उसकी दो प्रतियां प्रिंट करनी होंगी।
  • उम्मीदवारों को तय तारीख और समय पर अपने ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स और उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंचना जरूरी है।
  • वेरिफिकेशन का काम माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से किया जाएगा।
  • यदि कोई अभ्यर्थी तय समय पर वेरिफिकेशन में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आएगी फाइनल लिस्ट

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद पात्र अभ्यर्थियों की सूची आयोग को भेजी जाएगी। इसके बाद आयोग अंतिम चयन सूची जारी करेगा और चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति के लिए संबंधित विभाग को भेजे जाएंगे।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर विस्तृत आवेदन पत्र भरें और सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखें ताकि चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

