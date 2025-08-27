RPSC ने जारी किया गणित विषय का परिणाम, यहां देखें कट-ऑफ और डीवी शेड्यूल

RPSC 1st Grade Maths Result 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने प्राध्यापक एवं कोच भर्ती परीक्षा 2024 के गणित विषय का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें कुल 397 उम्मीदवारों की अस्थायी सूची जारी की गई है। ध्यान रहे कि यह सूची सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है। अभी यह फाइनल चयन सूची नहीं है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट देखने के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जा सकते हैं।
|कैटेगेरी
|सामान्य (Male)
|महिला (Female)
|दिव्यांग (PWD)
|सामान्य (General)
|231.32
|231.32
|236.03
|अनुसूचित जाति (SC)
|159.42
|159.42
|-
|अनुसूचित जनजाति (ST)
|162.77
|162.77
|-
|ओबीसी (OBC)
|211.87
|211.87
|-
|एमबीसी (MBC)
|185.67
|185.67
|-
|ईडब्ल्यूएस (EWS)
|198.51
|185.64
|-
आयोग ने गणित विषय के लिए कैटेगेरी वाइज न्यूनतम अंक (कट-ऑफ) भी जारी किए हैं।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद पात्र अभ्यर्थियों की सूची आयोग को भेजी जाएगी। इसके बाद आयोग अंतिम चयन सूची जारी करेगा और चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति के लिए संबंधित विभाग को भेजे जाएंगे।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर विस्तृत आवेदन पत्र भरें और सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखें ताकि चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की दिक्कत न हो।