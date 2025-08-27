RPSC ने जारी किया गणित विषय का परिणाम, यहां देखें कट-ऑफ और डीवी शेड्यूल

RPSC 1st Grade Maths Result 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने प्राध्यापक एवं कोच भर्ती परीक्षा 2024 के गणित विषय का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें कुल 397 उम्मीदवारों की अस्थायी सूची जारी की गई है। ध्यान रहे कि यह सूची सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है। अभी यह फाइनल चयन सूची नहीं है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट देखने के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जा सकते हैं।