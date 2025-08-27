RPF SI Result 2025: आरपीएफ सब-इंस्पेक्टर रिजल्ट जारी, जानें कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ और आगे की प्रक्रिया

RPF SI Result 2025 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने आरपीएफ सब-इंस्पेक्टर (SI) रिजल्ट 2025 को 26 अगस्त 2025 को आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जारी कर दिया है। यह रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध है, जिसमें उन उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं जिन्होंने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET), फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) पास किया है। चयनित उम्मीदवारों को अब सब-इंस्पेक्टर (एक्जीक्यूटिव) पद पर नियुक्त किया जाएगा।