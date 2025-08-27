RPF SI Result 2025: आरपीएफ सब-इंस्पेक्टर रिजल्ट जारी, जानें कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ और आगे की प्रक्रिया

RPF SI Result 2025 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने आरपीएफ सब-इंस्पेक्टर (SI) रिजल्ट 2025 को 26 अगस्त 2025 को आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जारी कर दिया है। यह रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध है, जिसमें उन उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं जिन्होंने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET), फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) पास किया है। चयनित उम्मीदवारों को अब सब-इंस्पेक्टर (एक्जीक्यूटिव) पद पर नियुक्त किया जाएगा।
आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा का आयोजन 2, 3, 9, 12 और 14 दिसंबर 2024 को किया गया था। इसके बाद PET और PMT परीक्षा 22 जून से 2 जुलाई 2025 तक आयोजित की गई थी। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है।
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
|कैटेगेरी
|पुरुष
|महिला
|पूर्व सैनिक
|सामान्य (UR)
|78.78
|76.58
|61.51
|एससी (SC)
|72.42
|68.09
|63.18
|एसटी (ST)
|69.36
|66.68
|-
|ओबीसी (OBC)
|76.27
|73.80
|61.64
|ईडब्ल्यूएस (EWS)
|76.39
|73.42
|-
आरआरबी ने फाइनल मेरिट लिस्ट में 4,527 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया है। इसमें वे सभी लोग शामिल हैं जिन्होंने CBT, PET, PMT और DV की सभी प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
आरपीएफ एसआई जॉइनिंग लेटर 2025 मध्य सितंबर तक जारी किए जा सकते हैं। उम्मीदवार इन्हें अपने संबंधित क्षेत्रीय आरआरबी पोर्टल्स से डाउनलोड कर सकेंगे। इसमें ट्रेनिंग सेंटर, रिपोर्टिंग डेट और जरूरी निर्देश दिए जाएंगे।
यदि आप भी इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा थे तो तुरंत अपनी रीजनल RRB वेबसाइट पर जाकर PDF चेक करें और जॉइनिंग लेटर से जुड़ी अपडेट्स पर नजर बनाए रखें।