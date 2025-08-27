Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिक्षा

RPF SI Result 2025: आरपीएफ सब-इंस्पेक्टर रिजल्ट जारी, जानें कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ और आगे की प्रक्रिया

RPF SI Result 2025: rrbcdg.gov.in पर सब-इंस्पेक्टर फाइनल मेरिट लिस्ट और कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ देखें। जानें कब तक मिलेगा जॉइनिंग लेटर?

भारत

Rahul Yadav

Aug 27, 2025

RPF SI Result 2025 OUT
RPF SI Result 2025 OUT (Image: Gemini)

RPF SI Result 2025 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने आरपीएफ सब-इंस्पेक्टर (SI) रिजल्ट 2025 को 26 अगस्त 2025 को आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जारी कर दिया है। यह रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध है, जिसमें उन उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं जिन्होंने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET), फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) पास किया है। चयनित उम्मीदवारों को अब सब-इंस्पेक्टर (एक्जीक्यूटिव) पद पर नियुक्त किया जाएगा।

कब हुई थी RPF SI की परीक्षा?

आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा का आयोजन 2, 3, 9, 12 और 14 दिसंबर 2024 को किया गया था। इसके बाद PET और PMT परीक्षा 22 जून से 2 जुलाई 2025 तक आयोजित की गई थी। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें

Jamia Millia Islamia ने लॉन्च किए नए यूजी प्रोग्राम, अब जर्मन और जापानी भाषा की भी कर सकेंगे पढ़ाई
शिक्षा
jamia millia islamia course admissions

कैसे देखें RPF SI Result 2025?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

  • आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in या अपने रीजनल RRB पोर्टल पर जाएं।
  • होमपेज पर CEN RPF 01/2024 (Sub Inspector) सेक्शन में जाएं।
  • वहां CBT Result & Cut Off लिंक पर क्लिक करें।
  • रिजल्ट PDF डाउनलोड करें और Ctrl+F दबाकर अपना रोल नंबर खोजें।
  • रोल नंबर होने पर उम्मीदवार फाइनल लिस्ट में चयनित माने जाएंगे।

आरपीएफ एसआई भर्ती 2025: भर्ती से जुड़ी जरूरी बातें

  • कुल पद: 4208
  • परीक्षा की तारीख: दिसंबर 2024 एवं PET/PMT जून-जुलाई 2025
  • रिजल्ट घोषित: 26 अगस्त 2025
  • अगला चरण: जॉइनिंग लेटर जारी होना
  • आधिकारिक वेबसाइट: www.rrbcdg.gov.in

कैटेगरी वाइज कट-ऑफ (RPF SI 2025)

कैटेगेरीपुरुषमहिलापूर्व सैनिक
सामान्य (UR)78.7876.5861.51
एससी (SC)72.4268.0963.18
एसटी (ST)69.3666.68-
ओबीसी (OBC)76.2773.8061.64
ईडब्ल्यूएस (EWS)76.3973.42-

कितने उम्मीदवार हुए चयनित?

आरआरबी ने फाइनल मेरिट लिस्ट में 4,527 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया है। इसमें वे सभी लोग शामिल हैं जिन्होंने CBT, PET, PMT और DV की सभी प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

जॉइनिंग लेटर कब आएगा?

आरपीएफ एसआई जॉइनिंग लेटर 2025 मध्य सितंबर तक जारी किए जा सकते हैं। उम्मीदवार इन्हें अपने संबंधित क्षेत्रीय आरआरबी पोर्टल्स से डाउनलोड कर सकेंगे। इसमें ट्रेनिंग सेंटर, रिपोर्टिंग डेट और जरूरी निर्देश दिए जाएंगे।

यदि आप भी इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा थे तो तुरंत अपनी रीजनल RRB वेबसाइट पर जाकर PDF चेक करें और जॉइनिंग लेटर से जुड़ी अपडेट्स पर नजर बनाए रखें।

ये भी पढ़ें

DU UG Admission 2025: डीयू में खाली सीटों पर दाखिले का अंतिम मौका, जानें कहां कितनी सीटें हैं खाली
शिक्षा
DU UG Admission 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

27 Aug 2025 08:48 am

Hindi News / Education News / RPF SI Result 2025: आरपीएफ सब-इंस्पेक्टर रिजल्ट जारी, जानें कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ और आगे की प्रक्रिया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.