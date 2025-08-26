Patrika LogoSwitch to English

DU UG Admission 2025: डीयू में खाली सीटों पर दाखिले का अंतिम मौका, जानें कहां कितनी सीटें हैं खाली

DU UG Admission 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों स्नातक दाखिले का आखिरी मौका है। स्पॉट राउंड स्टार्ट हो चुका है, 27 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए पढ़ें पूरी खबर।

भारत

Rahul Yadav

Aug 26, 2025

DU UG Admission 2025
DU UG Admission 2025

DU UG Admission 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए स्नातक (ग्रेजुएशन) प्रवेश का अंतिम चरण शुरू कर दिया है। इस बार स्पॉट राउंड एडमिशन के जरिए छात्रों को खाली सीटों पर दाखिले का मौका दिया जा रहा है। यह अवसर केवल उन छात्रों के लिए है जिन्हें अब तक प्रवेश नहीं मिल सका है। आवेदन की अंतिम तिथि 27 अगस्त 2025 तय की गई है।

कब तक करें आवेदन?

डीयू के स्पॉट राउंड में दाखिले के लिए छात्र 27 अगस्त 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 28 अगस्त को सीटों का आवंटन किया जाएगा। जिन छात्रों को सीटें मिलेंगी, उन्हें 29 अगस्त तक सीट स्वीकार करनी होगी और 30 अगस्त तक फीस जमा करनी होगी।

किन कोर्स में खाली हैं सीटें?

डीयू के कई कॉलेजों में अभी भी कुछ सीटें खाली हैं। इनमें मुख्य रूप से ये विषय शामिल हैं।

  • साइंस स्ट्रीम (फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस आदि)
  • पंजाबी और संस्कृत
  • बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स
  • गणित और अन्य विज्ञान विषय

कुछ कॉलेजों में सीटों की स्थिति

आत्माराम कॉलेज: बीकॉम (2), बीकॉम ऑनर्स (1), इंग्लिश ऑनर्स (2), फिजिक्स ऑनर्स (4), केमिस्ट्री ऑनर्स (4)

भारती कॉलेज: गणित ऑनर्स (11), बीकॉम ऑनर्स (10)

देशबंधु कॉलेज: फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री (17), एप्लाइड फिजिकल साइंस विद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री (15)

दयाल सिंह कॉलेज: पंजाबी (78), संस्कृत (17), फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री (14), लाइफ साइंस (3)

हंसराज कॉलेज: एंथ्रोपोलॉजी (4), इलेक्ट्रॉनिक्स (3), फिजिक्स ऑनर्स (5)

कालिंदी कॉलेज: संस्कृत (25), फिजिक्स (8), लाइफ साइंस (6), केमिस्ट्री ऑनर्स (7)

हिंदू कॉलेज: फिजिक्स ऑनर्स (4), बॉटनी (3), जूलॉजी (2)

जानकी देवी कॉलेज: गणित ऑनर्स (11), संस्कृत ऑनर्स (12)

लक्ष्मीबाई कॉलेज: संस्कृत ऑनर्स (11)

सीट आवंटन की शर्तें

  • स्पॉट राउंड में केवल वही छात्र शामिल हो सकेंगे जिन्हें 24 अगस्त तक कहीं दाखिला नहीं मिला है।
  • सीटें उपलब्धता के आधार पर दी जाएंगी।
  • इस राउंड में आवंटित सीट को अपग्रेड या बदलने का मौका नहीं मिलेगा।
  • छात्रों को केवल उन्हीं कॉलेज-कोर्स का चुनाव करना होगा जहां उनकी कैटेगेरी के अनुसार सीटें खाली हों।

डीयू का यह स्पॉट राउंड 2025 उन छात्रों के लिए आखिरी मौका है जो अभी तक एडमिशन से वंचित रह गए हैं। कई नामी कॉलेजों में कम, जबकि आउट-कैंपस कॉलेजों में अधिक सीटें खाली हैं। ऐसे में इच्छुक छात्र समय पर आवेदन कर दें ताकि यह मौका भी न चला जाए।

शिक्षा

26 Aug 2025 10:04 am

