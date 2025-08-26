DU UG Admission 2025: डीयू में खाली सीटों पर दाखिले का अंतिम मौका, जानें कहां कितनी सीटें हैं खाली

DU UG Admission 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए स्नातक (ग्रेजुएशन) प्रवेश का अंतिम चरण शुरू कर दिया है। इस बार स्पॉट राउंड एडमिशन के जरिए छात्रों को खाली सीटों पर दाखिले का मौका दिया जा रहा है। यह अवसर केवल उन छात्रों के लिए है जिन्हें अब तक प्रवेश नहीं मिल सका है। आवेदन की अंतिम तिथि 27 अगस्त 2025 तय की गई है।