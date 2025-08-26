DU UG Admission 2025: डीयू में खाली सीटों पर दाखिले का अंतिम मौका, जानें कहां कितनी सीटें हैं खाली

DU UG Admission 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए स्नातक (ग्रेजुएशन) प्रवेश का अंतिम चरण शुरू कर दिया है। इस बार स्पॉट राउंड एडमिशन के जरिए छात्रों को खाली सीटों पर दाखिले का मौका दिया जा रहा है। यह अवसर केवल उन छात्रों के लिए है जिन्हें अब तक प्रवेश नहीं मिल सका है। आवेदन की अंतिम तिथि 27 अगस्त 2025 तय की गई है।
डीयू के स्पॉट राउंड में दाखिले के लिए छात्र 27 अगस्त 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 28 अगस्त को सीटों का आवंटन किया जाएगा। जिन छात्रों को सीटें मिलेंगी, उन्हें 29 अगस्त तक सीट स्वीकार करनी होगी और 30 अगस्त तक फीस जमा करनी होगी।
डीयू के कई कॉलेजों में अभी भी कुछ सीटें खाली हैं। इनमें मुख्य रूप से ये विषय शामिल हैं।
आत्माराम कॉलेज: बीकॉम (2), बीकॉम ऑनर्स (1), इंग्लिश ऑनर्स (2), फिजिक्स ऑनर्स (4), केमिस्ट्री ऑनर्स (4)
भारती कॉलेज: गणित ऑनर्स (11), बीकॉम ऑनर्स (10)
देशबंधु कॉलेज: फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री (17), एप्लाइड फिजिकल साइंस विद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री (15)
दयाल सिंह कॉलेज: पंजाबी (78), संस्कृत (17), फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री (14), लाइफ साइंस (3)
हंसराज कॉलेज: एंथ्रोपोलॉजी (4), इलेक्ट्रॉनिक्स (3), फिजिक्स ऑनर्स (5)
कालिंदी कॉलेज: संस्कृत (25), फिजिक्स (8), लाइफ साइंस (6), केमिस्ट्री ऑनर्स (7)
हिंदू कॉलेज: फिजिक्स ऑनर्स (4), बॉटनी (3), जूलॉजी (2)
जानकी देवी कॉलेज: गणित ऑनर्स (11), संस्कृत ऑनर्स (12)
लक्ष्मीबाई कॉलेज: संस्कृत ऑनर्स (11)
डीयू का यह स्पॉट राउंड 2025 उन छात्रों के लिए आखिरी मौका है जो अभी तक एडमिशन से वंचित रह गए हैं। कई नामी कॉलेजों में कम, जबकि आउट-कैंपस कॉलेजों में अधिक सीटें खाली हैं। ऐसे में इच्छुक छात्र समय पर आवेदन कर दें ताकि यह मौका भी न चला जाए।